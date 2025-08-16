Cinco heridos en la colisión de dos turismos en la N-122 en Haza (Burgos)

BURGOS, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas este sábado, 16 de agosto, en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 281 de la N-122, a la altura del municipio burgalés de Haza, según ha informado el 1-1-2 de Castilla y León a Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 14.04 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión entre dos turismos, uno de los cuales había volcado, aunque sin personas atrapadas en su interior. El alertante señalaba que al menos tres ocupantes habían resultado heridos, todos ellos conscientes.

El centro de emergencias ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

En el lugar, los facultativos de Sacyl han atendido a cinco personas heridas: dos mujeres de 66 y 70 años, trasladadas en UVI móvil al Hospital de Aranda de Duero; y otras dos mujeres de 66 y 68 años, junto a un varón de 70 años, evacuados en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.