Cinco personas atendidas tras la colisión de varios vehículos en Grisaleña (Burgos)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BURGOS, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido atendidas tras la colisión de varios vehículos, tres o cuatro turismos y una miniván, registrada este viernes en el kilómetro 44 de la AP-1, en Grisaleña (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar sobre las 18.05 horas del viernes, cuando varias llamadas alertaron al 112 de la colisión y solicitaron asistencia sanitaria para dos personas heridas.

La sala de operaciones del 112 avisó del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Briviesca y una UVI móvil.

El personal sanitario atendió finalmente a cinco personas, un varón de unos 60 años y una mujer de unos 65, que han sido dados de alta en el lugar.

Las otras tres personas fueron trasladadas al hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro: una mujer de unos 50 años, en ambulancia de soporte vital básico con el personal del centro de salud de Briviesca, y una mujer de unos 60 años y un varón de unos 65, ambos en UVI móvil.