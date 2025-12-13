Los Circuitos Provinciales de la Diputación de Segovia alcanzan los 3.800 participantes en 35 pruebas deportivas en 2025

SEGOVIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Circuitos Provinciales de la Diputación de Segovia han alcanzado a lo largo de 2025 los 3.789 los participantes entre los circuitos de carreras pedestres, BTT y ajedrez, con calendarios que, de manera global, han supuesto 35 pruebas.

El Teatro Juan Bravo, también dependiente de la institución provincial, ha acogido el acto en el que los mejores de las diferentes clasificaciones han recogido su premio y el aplauso de todos los presentes.

Un circuito que ha culminado su 19 edición y que ha integrado la XIV Vega de Cantimpalos; la XV Viña del Ajo, en Muñoveros; la XI La Pirona, en Torreiglesias; la XIV Carralaguna, en Cantalejo; la XIII Villa de Turégano; la XIII Natural de las Cañadas, en Palazuelos de Eresma; la IV Cañada Real, en Trescasas; la XI Run to Terreña, en Fuenterrebollo; la III 10K, en Yanguas de Eresma; la IX Descubre el Camino, en Espirdo; la IX Las Lagartijas, en Rades de Abajo; la XIII Vereda del Eresma, en Carbonero el Mayor; y la XII Entre Viñedos, en Cabañas de Polendos.

Distancias variadas y parajes distintos, para un calendario de carreras que se disemina por todo el territorio provincial y que cuenta con gran aceptación.

En el caso del décimo circuito BTT, las ocho pruebas que han configurado el calendario han sido la X Mar de Pinares, en Zarzuela del Pinar; la VIII Ruta de las Ermitas, en Escalona del Prado; la V Marcha BTT Abades; la XIX Ruta del Torto, en Cantimpalos; la X La Tocata, en Otero de Herreros; la XI Marcha BTT Espirdo; la XI Cabezuela Bike Tour; y la VIII Marcha MTB Valverde del Majano.

En total, este circuito provincial ha sumado 1.061 participantes y también ha sido la décima entrega para el Trofeo Provincial de Ajedrez, que ha integrado a 890 participantes de generaciones y edades variadas y también de diversas procedencias, como suele ser habitual.

Una competición que comenzó en Aguilafuente y que ha pasado después por Cuéllar, El Espinar, Marugán, Fresno de Cantespino, Carbonero el Mayor, Torreiglesias, Valseca, Yanguas de Eresma, Abades, Matabuena, Cerezo de Arriba, Trescasas y Palazuelos de Eresma. Además, algo que ya es tradición, para completar el calendario queda la disputa del torneo de Fuentepelayo, que llegará el próximo 26 de diciembre y que no es puntuable para el Trofeo Provincial.