El Círculo Cultural Juan Martín 'El Empecinado' conmemorará en Burgos y Valladolid el 201.º aniversario de su muerte

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Cultural Juan Martín 'El Empecinado', con motivo del 201 aniversario de su muerte, invita a ciudadanos, asociaciones, instituciones y amantes de la historia a participar en los actos conmemorativos que tendrán lugar el próximo 19 de agosto en las ciudades de Burgos y Valladolid.

La primera cita tendrá lugar a las 12.00 horas en Burgos, ante el mausoleo donde reposan los restos de Juan Martín 'El Empecinado', situado en la calle Fernán González. En este acto de homenaje y recuerdo han confirmado su asistencia representantes institucionales, entre ellos el teniente de alcalde de la capital burgalesa y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos.

Ya por la tarde, los actos se trasladarán a Valladolid, ciudad estrechamente vinculada a la vida de Juan Martín Díez. A las 20.00 horas, tendrá lugar un nuevo homenaje en la calle Empecinado, número 9, ante la casa en la que vivió el célebre guerrillero y militar, según informan a Europa Press fuentes de la organización.

Juan Martín Díez, conocido para siempre como 'El Empecinado', fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de la Independencia española. Al frente de sus partidas guerrilleras y, posteriormente, de unidades regulares del Ejército, combatió la ocupación napoleónica y llegó a convertirse en uno de los símbolos de la resistencia española.

Su figura, sin embargo, trasciende el campo de batalla. El Empecinado defendió también los principios constitucionales y las libertades frente al absolutismo, manteniéndose fiel a sus convicciones incluso cuando esa fidelidad le condujo a la persecución, el encarcelamiento y, finalmente, a la muerte en Roa de Duero en 1825.

Su vida, según los organizadores del evento, representa la firmeza de quien decidió no renunciar a sus ideales, aun pagando por ellos el precio más alto. Por ello, dos siglos después, su memoria continúa siendo un referente de compromiso, dignidad y defensa de la libertad.

El Círculo Cultural Juan Martín 'El Empecinado' quiere que estos actos no sean únicamente un recuerdo del pasado, sino también una reivindicación de su legado y de los valores que acompañaron su trayectoria.