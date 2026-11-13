Citada a declarar el 1 de diciembre la encausada por el crimen de la calle Democracia de Valladolid

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha acordado continuar el procedimiento de juicio ante el Tribunal de Jurado contra la joven Antonella del V.Y.P. por los presuntos delitos de asesinato y pertenencia a grupo criminal, y ha citado a declarar el próximo 1 de diciembre tanto a la investigada como a varios testigos.

Según consta en el auto judicial recogido por Europa Press, la instructora ha señalado la toma de declaración de los testigos para las 10.00 horas de ese día y, a partir de las 11.30 horas, el nuevo interrogatorio de la encausada mediante videoconferencia con el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), donde permanece presa.

Entre las diligencias de investigación acordadas para esa fecha figuran las declaraciones como testigos de S.P.B., E.C.O.A. y H.T., así como de dos personas identificadas como Noa y Mikel, para cuya localización el juzgado ha ordenado librar oficio previo a la unidad policial actuante. Asimismo, la jueza ha decidido recabar de la Fiscalía de Menores el resultado del volcado y del tráfico de llamadas de los teléfonos móviles de las menores D.R.F.C. y A.B.D., además del testimonio de la declaración prestada por S.P.B.

La resolución judicial se produce después de que la Fiscalía Provincial de Valladolid y la acusación particular hayan concretado los hechos imputados a la joven Antonella por su presunta colaboración necesaria en el apuñalamiento mortal del menor de 16 años J.E.R.T., ocurrido el pasado 20 de febrero en la calle Democracia de la capital vallisoletana.

Ambas acusaciones sostienen que la encausada planeó la agresión esa misma mañana junto al resto de partícipes, compró un cuchillo de cocina de veinte centímetros de hoja, unos guantes y un pasamontañas en un bazar, y entregó el arma blanca al menor inimputable T.A.

De acuerdo con los escritos de las acusaciones, la investigada localizó a la víctima en las inmediaciones del colegio Amor de Dios con ayuda de otra persona y la condujo hasta un punto apartado de la calle Democracia, donde vigiló los accesos y sujetó del brazo al joven antes de que el autor material le asestara varias puñaladas.

Tras el ataque, intentó arrojar el cuchillo a una alcantarilla, lo ocultó entre unos arbustos próximos al Hospital Clínico Universitario y fue interceptada por la Policía en la confluencia de la avenida de Segovia con la calle Panaderos, mientras el menor falleció horas después en el centro hospitalario a causa de un shock hipovolémico.

Por su parte, la defensa de la investigada no entra en la concreción de los hechos al sostener que su clienta no participó en ellos, si bien solicitó el nuevo interrogatorio de la joven ahora acordado por el juzgado.

Las acusaciones vinculan el crimen con la enemistad previa con el fallecido y la rivalidad entre las bandas Dominican Don't Play (DDP), en cuya sección femenina sitúan a la encausada como la mujer de mayor relevancia y pareja de uno de los supuestos cabecillas, Jordan M.S.D., y Trinitarios, facción a cuyo subgrupo Doble R era afín la víctima.