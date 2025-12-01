El CITeS de Ávila abrirá sus puertas para que nadie pase solo la Navidad y mostrará más de 900 belenes del mundo

Uno de los belenes del mundo del CITeS Universidad de la Mística de Ávila. - EUROPA PRESS

ÁVILA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cultura, tradición y acogida, "el espíritu" del CITeS-Universidad de la Mística de Ávila, son los tres ejes en torno a los cuales girará la programación que han preparado para las próximas fechas navideñas y donde destaca el programa 'Nadie solo en Navidad' con alojamientos y comidas compartidas para quienes no quieran pasar estas fechas en soledad.

Este lunes, el director del CITeS, Jerzy Nawojowski, ha presentado las propuestas diseñadas para Navidad, acompañado por el responsable de la exposición de belenes, Francisco Javier Sancho, y del cantaor Jesús Manuel Martín Hernández.

Una programación creada con el fin de "celebrar la magia de la Navidad" como ha venido haciendo en los últimos años, dentro de esta programación el CITeS, ha afirmado Nawojowski, quien ha presentado una nueva edición de la campaña 'Nadie solo en Navidad', pensada para evitar que quienes no desean pasar estas fechas en soledad se vean obligados a hacerlo.

"Que nadie sufra la soledad, porque hay mucha gente que quiere estar solo y le gusta, pero hay otras personas que no y que sufren la soledad", ha recordado el director.

Así, del 23 de diciembre al 6 de enero, el CITeS mantendrá abiertas sus puertas para acoger a todas las personas que quieran vivir la Navidad "en paz, alegría y fraternidad".

Se ofrecerá alojamiento, comidas compartidas, actividades culturales y momentos de oración "para crear un ambiente cálido y familiar".

Esta iniciativa, que en años anteriores ha reunido a decenas de personas, "busca combatir la soledad y el aislamiento" y proporcionar "compañía y esperanza", como así lo ha apuntado el director del CITEs, quien ha apuntado que ya se han registrado 30 reservas para Navidad y 10 para Nochevieja, .

La programación también incluye el ya tradicional taller de Navidad y la celebración de la fiesta de San Nicolás. El taller, que en solo dos horas ha agotado las 100 plazas disponibles para las mesas de trabajo, tiene como fin crear un espacio para los más pequeños y sus familias, donde elaborar adornos navideños antes de participar en la fiesta de San Nicolás.

Se trata, según ha señalado el director, de una celebración "entrañable, que fomenta la creatividad y la convivencia".

Esta actividad, que tendrá lugar el día 6 de diciembre a las 17:00 horas, se ha organizado junto a la Asociación Cultural Casa Copérnico de Ávila, integrada por polacos y españoles, y cuenta con la financiación de la Embajada de Polonia.

La fiesta de San Nicolás se celebrará ese mismo día, sábado, desde las 19.00 horas, donde habrá sorpresas para los más pequeños. Como también es habitual, se inaugurará la exposición Mundo Belén, a la que este año acompañará un concierto de villancicos, a las 18.00 horas en la capilla del CITES, a cargo del cantaor flamenco Jesús Manuel Martín Hernández, conocido como el Cascabel de Ávila.

El artista ha explicado que para esta ocasión, ha preparado un recital de cantes navideños y villancicos, y traa el concierto, se abrirá 'Mundo Belén', una exposición que reúne belenes de los cinco continentes, "elaborados con materiales diversos y cargados de simbolismo"; una muestra preparada por Francisco Javier Sancho.

Para ello se han habilitado la entrada, el salón social y los jardines.

Aunque el CITeS cuenta con más de un millar de belenes procedentes de más de cien países, no es posible exponerlos todos, pero sí se mostrarán alrededor de 900 nacimientos con más de 3.000 piezas entre materiales reciclables, recortables, tarjetas realizadas a mano de Asia o África, belenes en miniatura y otras tipologías.

La exposición se estructurará en un primer bloque infantil, localizado en la entrada, con belenes fabricados con materiales más llamativos para la infancia, como latas o figuras de Playmobil; y cuatro bloques dedicados a los continentes de Europa, Asia, África y Oceanía. Cada uno reunirá belenes diseñados al estilo propio de cada lugar, con figuras representativas "para reforzar su carácter internacional". Para dar un toque más navideño, la muestra incluirá además un espacio dedicado a tomar chocolate.