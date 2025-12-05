CITeS de Ávila programa una "semana de preparación" para la apertura del Año Jubilar de San Juan de la Cruz

ÁVILA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS)-Universidad de la Mística de Ávila ha diseñado una semana de actividades para preparar la apertura del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuya festividad del 14 de diciembre marcará el inicio de este periodo especial de celebración.

La propuesta, abierta a todos los ciudadanos, se desarrollará entre los días 9 y 14 y ofrecerá una programación centrada en la figura y el legado del místico, patrón de los poetas, nacido en la localidad abulense de Fontiveros.

El director del CITeS, el padre Jerzy Nawojowski, ha señalado este viernes que los actos están pensados para aunar "espiritualidad y cultura, y prepararse para este año jubilar", un periodo que coincide con dos efemérides "relevantes": el tercer centenario de la canonización del santo y el primer centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia.

Según ha explicado el responsable del centro, estas actividades no solo conmemoran una fecha histórica, sino que pretenden ser "una invitación a una aventura espiritual con San Juan de la Cruz".

Del mismo modo, ha subrayado que esta semana previa será "la oportunidad para pasar un tiempo con el místico, con el fin de estudiar, profundizar, peregrinar, orar y dejarse interpelar por él y su palabra, luminosa y acertada para el hombre y el mundo contemporáneo".

PROGRAMACIÓN

La semana de preparación comenzará el martes 9 de diciembre, con la conferencia inaugural 'Los lechos nupciales de San Juan de la Cruz, todos constelados de estrellas', a cargo de la filóloga Luce López Baralt, recientemente premiada con el Premio de las Letras de Ávila, que se celebrará en el Aula San Juan de la Cruz y será retransmitida por YouTube.

El miércoles 10, el CITeS acogerá una oración con textos sanjuanistas en la capilla de la contemplación; mientras que el jueves 11 se celebrará un cinefórum dedicado a la figura del santo.

La programación continuará el viernes 12 con una velada poética en el Auditorio de San Francisco, y el sábado 13 con una peregrinación a Segovia para visitar el Sepulcro del Santo, actividad con plazas limitadas.

Finalmente, el domingo 14, festividad de San Juan de la Cruz y fecha de apertura del Año Jubilar, el CITeS celebrará una misa solemne en la Capilla de la Trinidad, acto que cerrará esta semana dedicada a reforzar el lado místico del santo fontivereño.