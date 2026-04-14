La ciudad de Burgos y la provincia ofrecen 24 paquetes conjuntos de visitas para atraer turismo

BURGOS 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial implementarán 24 paquetes conjuntos de turismo para atraer visitantes tanto a la capital como a la provincia.

Lo harán a través de sus sociedades de promoción turística ProBurgos (municipal) y Sodebur (provincial), tal y como han explicado sus presidentes, Andrea Ballesteros y Carlos Gallo, respectivamente.

El objetivo es "reforzar" la colocación de la provincia y de la capital con "una campaña de promoción" que estructura una oferta conjunta basada en paquetes turísticos integrados, como ha explicado Gallo.

Esta iniciativa se enmarca en la colaboración estable entre ambas sociedades de promoción orientada a potenciar la visibilidad del destino y mejorar su comercialización.

La campaña se desarrollará a lo largo de la próxima temporada turística y se ejecutará a través de la empresa 'Buscando el Norte', bajo la marca comercial InterRías, uno de los principales turoperadores de grupos y circuitos en la península ibérica, con más de 30 años de experiencia y una red de más de 9.500 agencias de viajes en España y Portugal.

El eje central de esta actuación es la creación de una oferta turística conjunta que pone en valor los recursos patrimoniales, culturales, naturales y paisajísticos de Burgos, transformándolos en productos turísticos estructurados y accesibles.

Fruto del trabajo de coordinación técnica entre ambas entidades y el operador turístico, se ha diseñado un catálogo con 24 paquetes que combinan propuestas de la ciudad y la provincia. De ellos, 15 están dirigidos a viajes en grupo, con itinerarios organizados que incluyen transporte y estancias de varios días.

COLECTIVOS E INDIVIDUALES

Estas propuestas, orientadas a asociaciones, colectivos culturales o centros educativos, integran patrimonio, gastronomía, naturaleza e historia, con precios que oscilan entre los 290 y los 800 euros por persona, en función de la duración del viaje.

El catálogo incorpora además nueve propuestas dirigidas a viajeros individuales, concebidas para escapadas de fin de semana o periodos festivos.

Estas opciones, diseñadas para realizar en vehículo propio, incluyen destinos como Lerma, Atapuerca, la Ribera del Duero o el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, con precios que van desde los 70 hasta los 235 euros por persona.

La estrategia promocional contempla la creación de un catálogo digital con itinerarios y experiencias disponibles durante todo el año, así como una campaña de e-mail marketing dirigida a la red de agencias de viajes.

A ello se suma una acción específica en redes sociales, con publicaciones periódicas en Facebook e Instagram, orientadas a generar interés en el destino y estimular la demanda.

En paralelo, se desarrollarán acciones directas de presentación del destino a profesionales del sector turístico. En el ámbito nacional está prevista una jornada dirigida a agencias de viaje en la Comunidad Valenciana con el objetivo de reforzar la comercialización del destino en este mercado.