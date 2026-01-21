La ciudad de León lanza una guía virtual "pionera" en el uso de IA con fines turísticos a través de aplicación móvil

El alcalde de León, José Antonio Diez, en Fitur, donde ha presentado a 'Nonia', la nueva guía virtual que utiliza IA con fines turísticos a través de una aplicación móvil. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha presentado este miércoles en Fitur a 'Nonia', una nueva guía virtual para mejorar la experiencia turística en la ciudad que convertirá a la ciudad en "pionera" en el uso de la IA con fines turísticos a través una aplicación móvil.

La capital leonesa participa en Fitur a través de la Concejalía de Turismo que conforma junto a la Diputación Provincial el Consorcio de Turismo de León (Turisleón). En la cita se ha presentado la nueva herramienta digital, 'Nonia', una guía virtual creada por Mi Nube "pionera" en el uso de la IA, que mejorará la experiencia de los visitantes y a la que se puede acceder a través del enlace https://leon.mivoz.app/.

Los viajeros podrán mantener conversaciones con 'Nonia' para planificar su viaje y también, una vez en el lugar de destino y activando la ubicación, podrán estar informados sobre los principales atractivos turísticos más cercanos en la ciudad.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asistido a la cita acompañado por la concejala del área, Mercedes Escudero, y en ella ha intervenido en la presentación de la oferta turística leonesa. En su discurso, Diez ha repasado algunos datos que demuestran el potencial del sector turístico en la ciudad de León: más de 500.000 visitantes al año y más de 700.000 pernoctaciones.

Estas cifras, según ha explicado, han consolidado a León como uno de los destinos turísticos de interior "más demandados". "La ciudad desarrolla todo su potencial en su historia, patrimonio artístico y cultural, en los eventos de ciudad, la hospitalidad, la gastronomía y el buen hacer del sector", ha recalcado.

URRACA I, AÑO GAUDÍ Y EL ECLIPSE

De entre los atractivos del turismo para 2026, el alcalde se ha referido a los vinculados a la reina Urraca I y al arquitecto Antoni Gaudí, así como al eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto y que atraerá a León a miles de aficionados a la astronomía al ser este uno de los territorios en los que mejor se podrá contemplar este fenómeno, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Fitur tiene un enfoque del turismo de sostenibilidad, innovación y digitalización, rasgos en los que la capital leonesa "avanza" desde el proyecto de ciudad que se plantea. En este sentido, 'Nonia' facilitará al visitante poder descubrir el patrimonio y los puntos turísticos más destacados de la capital leonesa, así como disfrutar de la gastronomía e historia de la ciudad.

"Quedan emplazados todos a visitar León donde ya dispondremos, además, de un nuevo asistente virtual que, utilizando la Inteligencia Artificial, dará respuesta a cualquier duda o petición del turista, haciendo su experiencia en nuestra ciudad fácil, cómoda y accesible", ha destacado y ha añadido que 'Nonia', a la que se ha referido como "la voz del turismo de León" hará que visitar la ciudad sea "aún más fácil y atractivo".

El regidor ha concluido su intervención emplazando a los presentes y potenciales turistas a encontrarse en las calles de León.

CIUDAD HERMANA

Además, José Antonio Diez ha visitado también este miércoles el expositor de León (Guanajuato, México) en Fitur, junto a Mercedes Escudero y a la directora de Hospitalidad y Turismo de León (Guanajuato), Yazmina Quiroz López, ciudad hermana de León.

Este año México es el país anfitrión de Fitur y dentro de su promoción figura la de León (Guanajuato). El encuentro mantenido ha servido para intercambiar información de interés de ambas ciudades con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación que distinguen el hermanamiento entre ellas, un vínculo "histórico" que se hizo efectivo el 16 de octubre de 1978.

La ciudad mexicana conmemora en 2026 los 450 años de su fundación, motivo por el cual le han presentado a José Antonio Diez el programa general de festividades y eventos conmemorativos que se desarrollarán.