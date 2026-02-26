La ciudad de León se llenará este sábado de música y folclore en una nueva edición de las Rondas Leonesas

Cartel de las XXVI Rondas Leonesas, que se desarrollarán este sábado en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

León se volverá a rendir este sábado a la tradición con la celebración de la vigésima sexta edición de las Rondas Leonesas o Marzas, que volverán a tomar las calles de la ciudad para llenarlas de música y folclore.

La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural Aguzo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León. Las Rondas comenzarán a las 20.00 horas en el soportal del Consistorio de San Marcelo con un acto en el que participará el mantenedor, David Álvarez, y en el que también intervendrá la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado.

A partir de las 20.30 horas continuará el recorrido por las calles del casco histórico de la ciudad para culminar frente a la Catedral, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El origen de las Marzas se cree que guarda relación con el comienzo del año romano. Para el investigador Caro Baroja, "los mozos son los descendientes de los que en otra época salieron con motivo del comienzo del año o 'Kalendae Martiae' cantando las llamadas 'martiae', que anunciaban la venida del primer mes del año dedicado a un dios de la agricultura, después de los meses purificatorios". Se cantaban y aún se cantan en numerosas provincias del norte de España (Asturias, Cantabria, Palencia, Burgos, León y País Vasco).

La primera referencia escrita de la palabra marza se encuentra en 1847 para designar una costumbre que en el 'Diccionario geográfico estadístico histórico de España' de Pascual Madoz se describe como una feria celebrada en San Verísimo de Celanova (Orense), el día de San Rosendo o el primero de marzo.

En León esta tradición ha sido recuperada y la práctica marcera se sustenta en la ronda, el entonar las diversas canciones de 'marza' de casa en casa por parte de vecinos reunidos para la ocasión, cantadas a una sola voz y sin instrumentos.