Clara Martín culpa a Mañueco por "no priorizar" las candidaturas y le acusa de "lastrar" a Segovia y León

Siente un "poco de decepción" con el Gobierno por no "priorizar" el reto demográfico

SEGOVIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, ha afirmado que está "muy orgullosa" del proyecto que la capital segoviana presentó para ser la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial y ha culpado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por "no priorizar" y elegit ciudades candidatas, por lo que ha manda un mensaje a la ciudadanía segoviana: "quien, no apuesta, no gana".

"Finalmente, Mañueco parece ser que ha conseguido un poco su objetivo que es lastrar económicamente Segovia, lo mismo que ha ocurrido en el caso de León, porque no cumplió las reglas del juego, que eran priorizar una ciudad respecto a otras", ha afirmado Clara Martín, quien a

su vez ha señalado que eso es lo que "ha sucedido en el caso de Andalucía y Galicia, ambas comunidades priorizaron sus proyectos aunque fueran de signo político contrario al gobierno autonómico".

En el caso de Fernández Mañueco "no ha sido así y estas han sido las consecuencias que se van a pagar", ha aseverado la alcaldesa de Segovia, quien se ha comprometido a seguir trabajando de "manera sólida" con el Gobierno de España para implementar otros proyectos y traer "el desarrollo" a Segovia.

Así, ha recordado que recientemente les ha llegado la solicitud

para la implantación del Centro de Innovación y Tecnificación para la Formación Profesional y que ese es el objetivo "prioritario" en el que el Ayuntamiento está ahora inmerso.

"El Gobierno de España tenía que haber priorizado, en este caso, el combate con el reto demográfico no ha sido así, han priorizado otra serie de cuestiones y eso si que ha sido un poco de decepción por parte del Ayuntamiento", ha afirmado Clara Martín.

A su vez, la alcaldesa ha indicado que desde el Ayuntamiento se era consciente de que tenia que competir con otras ciudades y que es un poco "decepcionante" no poder albergarlo por que se han priorizado cuestiones "más allá" de las meramente técnicas, aunque ha felicitado a las ciudades elegidas.

"A Coruña es una ciudad mucho más grande que Segovia, aquí se tiene un ecosistema muy potente muy solvente, pero evidentemente en proporción somos mucho más pequeños, por ello se tendría que haber priorizado ese combate y la lucha contra el reto demográfico que sin duda ciudades como Segovia necesitan este tipo de iniciativas", ha zanjado