El Clínico de Valladolid celebra el Día del Niño Hospitalizado los días 11 y 12 de mayo

Archivo - Entrada de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Hospital, ambulancia, urgencias, Sacyl. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico de Valladolid celebrará el Día del Niño Hospitalizado con varias actividades que se desarrollarán los días 11 y 12 de mayo y tendrán como punto álgido el lanzamiento de besos a los pacientes más pequeños.

En el caso de Valladolid, el Día del Niño Hospitalizado llega una jornada antes, el 12 de mayo en vez del 13, por coincidencia con la festividad local de San Pedro Regalado, aunque es una ocasión ya consolidada en el calendario de efemérides sanitarias, reforzada en su conmemoración por la coincidencia con el Día Internacional de las Enfermeras, también ese día 12.

Así, el Servicio de Atención a Usuarios del Clínico, en colaboración con diferentes entidades y colectivos sociales y los trabajadores del centro hospitalario, ha elaborado un intenso programa de actividades que tendrá su punto álgido a media mañana del martes 12 en la explanada de Urgencias del Hospital, han informado a Europa Press fuentes sanitarias.

Antes, el lunes 11, se iniciarán las actividades con el reparto de pegatinas 'besos' por todas las unidades asistenciales, tanto a pacientes y acompañantes como a sus profesionales.

Ya el propio martes 12 de mayo, como preámbulo del Día del Niño Hospitalizado, en torno a las 10.30 horas, la enfermera de quirófano Mayte Fernández González obsequiará a los niños hospitalizados con unos muñecos que ella ha tejido en punto.

Poco antes de las 11.30, los menores ingresados que así tengan autorizado bajarán acompañados de familiares o personal asistencial del centro a la explanada de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde les esperarán alumnos del Colegio La Enseñanza con los que compartirán la pancarta que, con motivo de esta conmemoración, se ha elaborado en la escuela del Clínico por los pequeños pacientes que ahí acuden para mantener su enseñanza durante ingresos clínicos.

También es ese espacio estará presente la Policía Nacional con algunos de sus vehículos y agentes caninos que, seguro, captarán la atención de menores y mayores y harán las delicias de los más pequeños.

GLOBOS Y BESOS

A las 11.30 comenzarán los actos en sí en el Clínico con la lectura de diferentes textos por parte del jefe del Servicio de Pediatría, José Manuel Marugán de Miguelsanz, (manifiesto del Día del Niño Hospitalizado), la enfermera especialista de la UVI pediátrica Silvia Parra Gutiérrez (manifiesto de la Enfermería), de una paciente menor en tratamiento en el hospital; y por parte de una representante del Colegio La Enseñanza.

Ya a las 12.30 horas sonará la canción de Conchita 'Te lanzo un beso', tradicional banda sonora de esta jornada, como fondo musical al lanzamiento de besos a los niños ingresados en los centros sanitarios, además de la suelta de globos ecológicos al cielo de Valladolid.

Tras este encuentro al aire libre, las actividades se trasladarán al interior del hospital con el reparto de kits de superhéroes infantiles a cargo de la Asociación 'Pequeño Deseo' y el recorrido de agentes de la Policía Nacional con sus compañeros caninos allí donde sea posible el acceso de perros, con la interacción con los 'K-9' y el obsequio a los niños ingresados con pegatinas y otros materiales gráficos del Cuerpo Nacional de Policía.

En estas actividades coloboran la Fundación 'Campanilla', el Departamento de Participación Ciudadana de la Policía Nacional (Comisaría de Delicias), el Club de Motos 'Harley' de Valladolid y las asociaciones contra el Cáncer, 'Pequeño Deseo' y las Payasas 'Solrisas'.