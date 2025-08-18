Clínico de Valladolid habilita dos boxes de reanimación posquirúrgica para pacientes que precisen aislamiento

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha habilitado dos nuevos boxes en su Unidad de Reanimación Posquirúrgica mediante la adecuación de dichos espacios para la atención de pacientes que requieran condiciones especiales de aislamiento o protección, "una intervención que refuerza la seguridad, la calidad asistencial y el confort de usuarios que requieran de cuidados intensivos posquirúrgicos".

A este fin, la Gerencia del hostial ha destinado más de 55.000 para la ejecución de las obras necesarias de cerramiento mediante carpintería de aluminio y vidrio de seguridad; instalación de puertas automatizadas en cada uno de estos espacios asistenciales; dotación de sistemas de ventilación independiente, con posibilidad de operar en sobrepresión o depresión ambiental; incorporación de sistemas de control de presión y alarmas visuales de diferencial de presión; y reforma de las instalaciones de alumbrado, fontanería y climatización.

Además, ambos habitáculos cuentan con equipos de monitorización avanzada, tecnología de última generación y un diseño ergonómico que favorece el trabajo del personal sanitario, señala el centro a través de un comunicado.

La entrada en servicio mañana de estos nuevos boxes permitirá al Servicio de Anestesiología y Reanimación del Clínico disponer de sendos lugares de aislamiento funcional, "lo que facilitará separar físicamente a determinados pacientes del resto de esa área asistencial; proporcionarles una protección relativa frente a contagios, tanto hacia el exterior como hacía el interior, según sea necesario por las patologías tratadas; y ofrecer mejores condiciones de seguridad asistencial".

Esta iniciativa del Hospital Clínico Universitario de Valladolid se enmarca en la "mejora" de su Servicio de Anestesiología desde "un doble enfoque de optimizar tanto la atención sanitaria prestada como la experiencia del usuario; en ese primer ámbito, reforzando el carácter del Clínico como referente en cuidados intensivos posquirúrgicos alineado con los más altos estándares de calidad y seguridad hospitalaria; y, en el segundo, abordando la modernización de infraestructuras y equipamientos asistenciales siempre con el paciente como eje central de esas mejoras".