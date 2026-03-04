El Club Rítmica Boecillo Castilla Termal sube a lo mas alto en el I Torneo Internacional Valira Cup de Andorra. - CLUB RÍTMICA BOECILLO

BOECILLO (VALLADOLID), 4 (EUROPA PRESS)

El Club Rítmica Boecillo ha firmado una actuación histórica este pasado fin de semana durante su participación en el I Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica celebrado en Andorra. La expedición vallisoletana regresa a casa consolidada como un referente de la disciplina tras cosechar un éxito rotundo tanto en resultados como en sensaciones competitivas en una cita de calado internacional.

Tres medallas de oro logradas por los conjuntos en las categorías Cadete, Benjamín y Juvenil, donde la coordinación y precisión de las gimnastas fueron imbatibles, y una medalla de plata en la modalidad Individual Alevín defendida por Raquel Garcia, resumen la actuación del club en el Principado de Andorra. Cabe destacar también el papel del ejercicio del Conjunto Infantil, así como de las gimnastas individuales María Mateos, Alexia Cívicos y Eva Sanz, quienes estrenaron sus ejercicios de esta nueva temporada.

El sello distintivo del club volvió a ser la originalidad de sus ejercicios. La apuesta por coreografías arriesgadas y diferentes, sumada a la creatividad de sus entrenadoras y la fuerza física de las gimnastas, permitió al club destacar en esta competición, según informan a Europa Press fuentes de la entidad con base en Boecillo.

El club destaca que este primer torneo no solo ha traído excelentes resultados deportivos, sino que ha supuesto un fin de semana muy especial y emocionante para todas las gimnastas y sus familias, quienes han disfrutado de una experiencia de convivencia única en un entorno internacional. Con este exitoso debut en Andorra, el Club Rítmica Boecillo Castilla Termal pone la primera piedra de una temporada que se vaticina llena de éxitos y crecimiento deportivos.

El evento, que reunió a clubes de diversos países europeos, sirvió como escenario para que las gimnastas de Boecillo (Valladolid) demostraran su alto nivel técnico y artístico. Este éxito sitúa al Club Rítmica Boecillo en el mapa de la gimnasia rítmica transfronteriza, reforzando la proyección de sus jóvenes deportistas en competiciones fuera del territorio nacional.

La expedición ha destacado además la excelente organización de este torneo debut en Andorra, que aspira a convertirse en una cita fija del calendario europeo. Con estas medallas y trofeos en la maleta, el club ya pone la vista en los próximos compromisos del calendario nacional, con la motivación de haber superado con nota su primer gran desafío internacional del año 2026.