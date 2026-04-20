Los clústeres de la construcción piden financiación para industrialización del sector y su consideración de estratégico

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León en funciones y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo,conversa con la presidenta del Clúster de la Construcción Eficiente de Castilla y León Aeice, Estíbaliz González. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diez clústeres de la construcción de España han reclamado financiación para la industrialización y su transformación, avanzar en un sector más tecnológico que sea atractivo para los jóvenes a la hora de trabajar así como que se considere estratégico para hacer frente a los retos actuales.

Así se ha puesto de manifiesto en Valladolid durante la reunión de la Red de Clústeres de la Construcción de España (Castilla y León, Aragón, Galicia, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Andalucía y Baleares), que agrupan a casi 1.000 entidades de toda la cadena de valor (superan los 49.300 millones y cuentan con más de 165.000 empleados).

A la reunión de trabajo ha asistido el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León en funciones y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha destacado el liderazgo de la Comunidad, la única que cuenta además con un Plan Sectorial del Hábitat. Fernández Carriedo ha estado acompañado por la presidenta del Clúster de la Construcción Eficiente de Castilla y León Aeice, Estíbaliz González.

El consejero ha apuntado que este Plan, que cuenta con un marco temporal comprendido entre 2022 y 2027, incorpora 105 actividades muy diversas (materias primas, materiales de construcción, carpintería metálica o vidrio y cerámica hasta equipamientos y la propia construcción) tenía previsto una inversión de cerca de 400 millones de euros pero que ya ha alcanzado la cifra de 476 millones, un 21 por ciento más.

Fernández Carriedo ha destacado las capacidades de crecimiento en el futuro y ha destacado el cambio que se ha producido que supone que ahora la construcción no dependa de la cercanía donde está la demanda, dado que ahora la se pueden haber viviendas sin que éstas se levanten donde se van a vender gracias a la construcción industrializada, lo que además permite que una parte de su valor se genere en otras comunidades para después proceder a su montaje donde se vaya a vender.

"Estamos invirtiendo más de lo que inicialmente se había considerado en este Plan del Hábitat y esto es fruto también de que cada día tenemos más empresas, más expectativas, más capacidad de crecimiento", ha señalado el consejero.

COLABORACIÓN

Precisamente este Plan se ha puesto a disposición de los clústeres de otras comunidades autónomas para que intenten impulsarlo en sus territorios, ha explicado Estíbaliz González, quien ha señalado que la construcción "sí o sí" tiene que evolucionar para dar respuesta al reto de la vivienda, para lo que ha explicado que la única forma de hacerlo es con procesos "muchísimo más eficientes" a través de la industrialización.

Ésta ha sido una de las cuestiones que se han abordado en el encuentro de trabajo junto a la necesidad de rehabilitar el parque de vivienda con el que se cuenta, que tiene edificios muy obsoletos, sobre todo en el medio rural, pero también de descarbonización o de cambio climático por ser uno de los sectores que más contamina y tiene la obligación de descarbonizar.

En cuanto a los problemas que tiene el sector, la presidenta del Clúster de Castilla y León ha señalado como uno de los principales la financiación para llevar a cabo la industrialización del sector debido a las nuevas maneras de construir, pero también ha señalado como algo "fundamental" la atracción de talento.

"Si nosotros conseguimos cambiar la imagen del sector, hacerlo muchísimo más atractivo, que sea un sector tecnológico, porque realmente la construcción está llena de tecnología, vamos a conseguir que nuestros jóvenes se quieran sumar a trabajar con nosotros", ha añadido.

Estíbaliz González ha asegurado que el sector tiene un carácter "estratégico" y es "necesario" porque del mismo depende la economía española, "pero también la vida de las personas y de la sociedad".

En esta línea, ha incidido en que cuando se habla de innovación, sobre todo en los procesos industriales, se hace referencia a vivienda nueva y ha apuntado como "reto" también aplicar esta innovación a la rehabilitación artesanal porque los elementos industrializados se pueden incorporar a la construcción tradicional tanto para obra nueva como para rehabilitación.

"Por ejemplo, se pueden fabricar fachadas, que se coloquen edificios que ya son existentes, unas fachadas que ya vayan con su ventana y que luego se hagan actuaciones también para la eficiencia energética", ha señalado la presidenta de Aeice, quien considera que trabajar tanto en obra nueva como en rehabilitación con la construcción industrializada supondría "hibridar" los dos sistemas.

Además, considera que este tipo de construcción hacia la que se tiende "acortaría mucho" el plazo de entrega de los edificios porque, a su juicio, no se puede esperar dos o tres años a la entrega de una vivienda cuando realmente en seis meses podrían estar ya listas para su uso.

González ha señalado que el "core" de los clústeres y de la red que conforman es la innovación y la colaboración. "No queremos inventar la rueda, si hay un clúster que tiene algo ya estudiado, lo que hacemos es compartirlo", ha apuntado la presidenta del Clúster de Castilla y León, quien ha destacado la "generosidad" de las empresas en esta materia.

En cuanto a la innovación, ha aclarado que no se pueden hacer las cosas igual que se hacía hace "500 años" y ha incidido en que la sociedad cada vez es "más exigente" y las personas quieren vivir en edificios que cuiden de la salud y hagan la vida "muchísimo más fácil".

Por eso, ha señalado, son edificios "mucho más tecnológicos", con sistemas de domótica, recuperación de aguas y eficiencia energética e incluso se puede incorporar sensórica y saber si una parte de un edificio enferma y saber lo que está pasando.

CONCLUSIONES

Precisamente el documento de conclusiones de la jornada de trabajo recoge algunas de estas cuestiones y fija seis retos principales como la incorporación tecnológica, la descarbonización (en obra nueva y en rehabilitación), la adaptación al cambio climático, la industrialización de sus procesos, la financiación y el talento.

Según han explicado a Europa Press fuentes de Aeice, el documento también hace hincapié en que el sector se encuentra en un proceso de incorporación tecnológica acelerado, que "debe producirse de forma paralela en toda la cadena de valor del sector (desde los promotores, a los prescriptores, constructores, industrial auxiliar, etcétera)" y debe "implementarse urgentemente en los procesos transversales que afectan a la normativa, licencias, seguros y financiación".

Por ello, considera "imprescindible reducir la brecha sectorial, definida como la distancia entre las empresas y organizaciones más a la vanguardia y aquellas que están más retrasadas en el proceso de transformación".

En materia de descarbonización, la red pide también la colaboración público-privada para establecer una hoja de ruta realista, al tiempo que considera que es posible "rehabilitar sin subvenciones, a través de medidas financieras y fiscales que permitan acometer obras de rehabilitación sin menoscabo económico de los propietarios de las viviendas y edificios".

El encuentro de la red finalizará este martes, 21 de abril, con la celebración de una jornada en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León en la que se presentará oficialmente el I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), que tendrá lugar en Santander del 1 al 5 de junio y que organizan la Red de Clústeres de Construcción, la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) y la Universidad de Cantabria.