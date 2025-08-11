COAG CyL prepara para otoño un plan de protestas contra el "abandono" del sector apícola

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

COAG en Castilla y León ha anunciado "acciones de protesta" para el inicio de otoño ante lo que considera "abandono" del sector apícola por parte de las administraciones central y autonómica, tras analizar las, a su juicio, graves consecuencias de la nueva Política Agrícola Común en materia que se aprobará para el periodo 2028-2034.

La organización agraria denuncia que la nueva PAC no contempla para la apicultura europea y en nuestro país el mantenimiento de las actuales ayudas (intervención sectorial apícola y ayuda agroambiental), tras una propuesta que plantea un cambio radical del enfoque de la política agrícola comunitaria donde sólo habrá un presupuesto único para cada Estado (desaparecen los dos pilares actuales FEAGA y FEADER), con un recorte de casi un 22 % respecto al actual período 2021-2027 y que en precios corrientes de 2025 supera el 37 %.

A juicio de la COAGA, los datos de 2024 no dejan lugar a dudas, ya que las importaciones de miel de Ucrania alcanzaron 53.958 toneladas (31 % del total miel importadas por la UE) y el precio medio de estas importaciones fue de 1,75 euro/kg, muy inferior a los costes de producción de la miel en España que se sitúan en más de 3 euros por kg.

Este nuevo acuerdo UE-Ucrania en 2025 supone un incremento del 583 %, pasando de 6.000 toneladas iniciales hasta una cuota total de 35.000 toneladas, una decisión geopolítica "inaceptable que hunde y agrava más la competencia desleal de las importaciones de países terceros (mieles adulteradas) que los apicultores profesionales de Castilla y León sufren en el mercado interior tirando los precios en origen".

A todas estas dificultades, la COAG suma la obligatoriedad de contratar un veterinario de explotación para realizar las "visitas zoosanitarias" por la imposición del MAPA, sin consenso con el sector, con un coste "inasumible" por parte de las explotaciones apícolas.

Para COAG Castilla y León es necesario y urgente que se adopten medidas inmediatas por parte de la Administración central y autonómica para reconducir esta "gravísima" situación que aboca a la desaparición del sector apícola profesional, actividad fundamental para que las colonias de abejas puedan preservar y garantizar el medio ambiente y la biodiversidad.