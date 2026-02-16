La coalición IU, Sumar y Equo aboga por situar la infancia y la adolescencia como "eje prioritario" en política

IU, Sumar y Equo en una reunión con Unicef CyL- - IU CYL

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición En Común (IU-Sumar-Verdes Equo) se ha comprometido a situar la infancia y la adolescencia como "eje prioritario" en la acción política en la Comunidad con el impulso de iniciativas parlamentarias y presupuestarias que "garanticen derechos, recursos y participación real" estos grupos.

Así lo ha manifestado la coalición tras una reunión de trabajo con la coordinadora de Unicef en Castilla y León, Rocío Gutiérrez, una cita en la que han abordado las principales demandas en materia de infancia y adolescencia.

"La Comunidad debería contar con un diagnóstico oficial y riguroso de la situación de la infancia que permita identificar necesidades y establecer un plan de acción dotado presupuestariamente, como ya ocurre en otras comunidades autónomas", ha denunciado Gutiérrez.

Así, Unicef ha trasladado una batería de propuestas que consideran "imprescindibles" para garantizar los derechos y el bienestar de niños y adolescentes en Castilla y León. Entre las prioridades señaladas destaca la actualización de la Ley de Infancia y Adolescencia de Castilla y León y la urgente elaboración de un Plan Autonómico de Infancia y Adolescencia, "inexistente hasta la fecha" en la Comunidad.

Asimismo, la agencia ha compartido con las organizaciones una serie de políticas en favor de la infancia, como la generación de un puesto de Coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.

"En los centros muchas veces se dan situaciones que no se pueden abordar desde otros lugares", ha señalado, por su parte, la candidata segunda de la coalición por el Movimiento Sumar, Marina Sáenz, quien ha defendido, además, la necesidad de una política de protección para las infancias trans.

Por otro lado, Unicef ha señalado como uno de los aspectos más preocupantes el incremento de la pobreza infantil en la Comunidad, pues la tasa ha crecido, según la organización, de un 24,9 por ciento, a un 30 por ciento en poco más de diez años.

La organización ha demandado a las organizaciones la creación de políticas y presupuestos asociados que puedan dar solución a estas problemáticas que, según la agencia, hasta el momento son "fundamentalmente recogidas y abordadas por el Tercer Sector".

En este sentido, ambas partes han compartido también una preocupación por la "disminución de fondos y legitimidad del Tercer Sector", "motivado por los discursos de odio y el avance de la extrema derecha".

"Unicef siempre ha tenido la capacidad de unificar, porque el tema de la infancia era consenso, y ahora hemos perdido esa capacidad", ha lamentado Gutiérrez al respecto.

Ante todo ello, desde la coalición En Común se ha reiterado el compromiso de situar la infancia y la adolescencia como "eje prioritario" de la acción política.