La coalición IU-Sumar impulsa un programa electoral "vivo y abierto" centrado en impulsar oportunidades en CyL

Presentación del programa electoral de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común en Palencia - EUROPA PRESS

PALENCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidatura formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo --En Común-- impulsa un programa electoral "vivo y abirto" para los comicios del 15 de marzo que se articula en torno a tres ejes centrados en la protección del medio rural, defensa de los servicios públicos esenciales y medidas para fortalecer el derecho a vivir y trabajar en Castilla y León.

El programa se ha presentado este viernes durante un acto que se ha celebrado en Palencia, donde se han expuesto las líneas fundamentales de un documento que es fruto de meses de trabajo y debate con organizaciones sociales, sindicales y otros colectivos, además de estar abierto a la participación ciudadana a través de una página web habilitada para recoger propuestas de particulares y agrupaciones.

Los portavoces de la coalición han destacado que el programa, al igual que su idea de política, se concibe como un proceso continuo de "escucha activa" y que este fundamento participativo es la forma para renovar la manera de hacer política. El borrador de este programa, aún en construcción, se articula en torno a tres ejes.

El primero de ellos se refiere al derecho a vivir y trabajar en Castilla y León, puesto que el programa se refiere al "orgullo" de los que han podido quedarse en la región y hace una llamada para que quienes tuvieron que abandonar la comunidad puedan regresar.

Las propuestas se centran en la defensa de los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación en el medio rural, y asegurar la igualdad de condiciones de vida tanto en pueblos como en ciudades.

El segundo de los ejes hace alusión a servicios públicos fuertes y un sistema de cuidados público y de calidad. La coalición reclama la gestión pública de la sanidad, la educación y la atención a personas mayores, para evitar la precarización y la "mercantilización de los servicios esenciales".

tercer eje habla de derechos, libertades y defensa del territorio. En este ámbito, destacan la protección del medio rural y el desarrollo de políticas municipalistas que atiendan las necesidades reales de cada zona.

También muestran su desacuerdo con la gestión actual que, según los grupos, favorecen prácticas extractivas de empresas que "se llevan los recursos y dejan la contaminación".

En esta línea, también se han referido a la gestión forestal pública que garantice un sistema de protección de incendios con bomberos forestales durante todo el año.

El programa de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común cuenta con una parte más extensa, salida del debate entre los grupos y con los movimientos sociales y otra más divulgativa, dirigida especialmente a jóvenes por quienes se mostraron especialmente preocupados.

Además de tener presente la recomendación de Julio Anguita que se refería al "programa, programa, programa" para afrontar medidas orientadas a conseguir un cambio en la Comunidad, "porque es posible otra Castilla y León", han expresado.