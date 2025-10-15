Cocemfe CyL celebra su 20 aniversario con una jornada en la que espera más de 400 personas en la Villa de la Olmeda

PALENCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (Cocemfe) celebra el próximo miércoles 22 de octubre sus 20 años de trabajo en la región con una jornada en la que espera reunir a más de 400 participantes en la Villa Romana de la Olmeda, bajo el lema '20 años conectando vidas en el medio rural'.

Asunción Elorduy, gerente de Cocemfe en Castilla y León, ha explicado durante la presentación que se trata de una jornada de impulso rural y de encuentro "para compartir y reflexionar" en la que esperan reunir a profesionales, personas con discapacidad, familias, administraciones, empresas y agentes sociales.

Según Elorduy, se trata de una jornada para celebrar, tanto el histórico de trabajo desarrollado por la asociación, como "para abrazar la diversidad y también para promocional la provincia de Palencia", a la vez que se ha referido a la Olmeda como ejemplo de adaptación del patrimonio para hacerlo totalmente accesible.

La jornada del próximo miércoles se va a dividir en varias partes. Así, habrá dos mesas temáticas sobre arquitectura y accesibilidad en las que van a participar varios profesionales. También se proyectará un audiovisual sobre los 20 años de Cocemfe y se presentará el proyecto Nebu-LAB en el IES Condes de Saldaña.

El programa se completará con visitas guiadas a la villa, una exposición de fotografía y una gala en la que se reconocerá el trabajo de voluntarios, profesionales, empresas y entidades colaboradoras.

Por su parte, el diputado del área social, Juan Antonio Obispo, ha felicitado a Cocemfe por sus 20 años de trabajo y ha defendido su labor "para mejorar la calidad de vida de todas las personas del medio rural".

Cocemfe Castilla y León está integrada por 93 organizaciones y atiende a más de 12.000 personas, 4.843 de ellas en el medio rural. La confederación mantiene su sede en Palencia, una provincia en la que, según su gerente, se sienten muy queridos, que les sirve de piloto para probar en ella cada nuevo proyecto que ponen en marcha y en la que atienden a más de 1.450 personas.