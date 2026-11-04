Cocina en directo en Salamanca para apoyar la compra de proximidad en la X Semana de las Legumbres

Los concejales de Promoción Económica, César Gómez-Barthe (i) y Salud Pública, Vega Villar (2i), junto a Leticia Martín (2d), del restaurante Estoril (Ciudad Rodrigo) y el presentador del evento, David Monaguillo (d). - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado municipal de San Bernardo ha acogido en la mañana de este miércoles el primero de los tres 'showcookings' enmarcados en la programación de la X Semana de las Legumbres con la que el Ayuntamiento de Salamanca apoya la compra de productos de proximidad y de gran calidad, además de concienciar a la población sobre las ventajas nutricionales de su consumo.

Los concejales de Salud Pública, Vega Villar, y de Promoción Económica, César Gómez- Barthe, han participado en la jornada de cocina en directo, que ha estado impartida por Leticia Martín, del restaurante Estoril (Ciudad Rodrigo).

Durante el transcurso de esta actividad de promoción de las legumbres y de dinamización del mercado municipal, los usuarios han tenido la oportunidad de degustar garbanzos con boletus y morro de cerdo y lentejas con molleja de ternera.

El segundo 'showcooking' se celebrará el jueves a las 12.00 horas, en el mercado de San Juan, dirigido por Héctor Carabias, del restaurante Oroviejo (Salamanca); y, el 6 de noviembre, en el mercado Central (12.00 horas), de la mano de Jorge Lozano, del Grupo Tapas. Paralelamente, y hasta el próximo domingo, 8 de noviembre, se llevan a cabo dos rutas gastronómicas; en la primera, participan un total de 23 restaurantes adheridos al club de producto gastronómico 'Salamanca para Comérsela'; y en la segunda, son protagonistas doce establecimientos hosteleros del barrio del Oeste.

La programación de la X Semana de las Legumbres abarca, además, actividades como talleres gastronómicos impartidos por David Monaguillo (4 de noviembre, en la sede de la Asociación Zoes a las 17.00 horas; y 5 de noviembre en el Museo del Comercio a las 17.30 horas); legumbrada en el barrio del Oeste el 7 de noviembre, a las 13.30 horas; y un taller impartido por el proyecto 'Prosper' de la Universidad de Salamanca en la Lonja de los Huertos Urbanos, el 7 de noviembre, a las 11.00 horas.

Por otro lado, también se celebra el III Concurso de Recetas de la Semana de las Legumbres, que mantiene abierto el plazo de presentación de recetas hasta el 11 de noviembre, a través del email escueladeconsumo@aytosalamanca.es y de manera presencial en la OMIC, situada en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados.