La cocinera valenciana Sharon Abellán gana el primer premio del III campeonato 'Destapa las Legumbres-Tierra de Sabor'

Final del concurso 'Destapa las Legumbres-Tierra de Sabor'. - JCYL

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cocinera Sharon Abellán, de la Comunidad Valenciana, se ha alzado con el primer premio del III campeonato nacional 'Destapa las Legumbres-Tierra de Sabor con 'Raíces de tiempo'.

Castilla y León ha acogido hoy los actos centrales del Día Mundial de las Legumbres, escenario en el que se ha celebrado la final de este campeonato, un certamen que pone en valor la calidad y versatilidad de este alimento.

La cocinera Sharon Abellán Verdú, del establecimiento Budweiser y representante de la Comunidad Valenciana, se ha proclamado campeona de España gracias a su tapa 'Raíces de tiempo', un guiso que combina el Judión de la Granja como ingrediente principal con una elaboración que evoca tradición y memoria culinaria a través de un formato innovador.

El segundo premio ha recaído en Rocío Maya, de Taberna de Noa (Extremadura), por 'Destapa la Merendola', una elaboración de hojaldre con harina de garbanzo de Valseca rellena de un guiso acompañado de consomé, inspirada en las comidas tradicionales en el campo. El tercer puesto ha sido para Ariel Munguia Martínez, de Canfranc Express (Aragón), por 'Alubia y torrezno', una sopa de alubia de La Bañeza con jamón y pasta fresca rellena de un guiso cremoso.

El jurado, presidido por la chef Pepa Muñoz, ha valorado la creatividad, la técnica y el sabor de las propuestas presentadas por los finalistas, procedentes de toda España. Durante la ceremonia también se han concedido los accésits a la tapa más atemporal, para Mario Argüelles (TC28 Beber y Comer, Asturias), y a la más vanguardista, para Íñigo Kortabitarte Bilbao (Kobika, País Vasco).

CON LEGUMBRES DE CYL

El certamen arrancó a finales del año pasado con la participación de 42 cocineros, de los que se seleccionó para la final a un representante por cada comunidad autónoma. Además, las tapas debían elaborarse con legumbres amparadas por alguna de las ocho figuras de calidad con las que cuenta Castilla y León para poner en valor estos productos.

Con motivo del Día Mundial de las Legumbres también se ha celebrado un foro científico-culinario que ha reunido a representantes de toda la cadena de valor para analizar el presente y el futuro del sector.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones como la vinculación de la legumbre con el territorio, la calidad diferenciada, el papel de los productores, la proyección gastronómica de estos alimentos y la necesidad de seguir impulsando su reconocimiento entre los consumidores.

La jornada ha concluido con el acto oficial del Día Mundial de las Legumbres, en el que se ha puesto de relieve la relevancia de Castilla y León en la producción y el consumo de estos alimentos, así como la colaboración institucional para fomentar su conocimiento. Durante el evento se ha destacado el valor de futuro de las legumbres, su potencial en la agricultura por su capacidad para enriquecer los suelos agrícolas y su papel creciente en los hábitos de consumo.