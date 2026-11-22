Protección Civil De León Nombrada Escolta Angustias Y Soledad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y la Soledad ha nombrado este domingo Escolta de Honor de los pasos la 'Virgen de las Lágrimas' y 'Nuestra Señora de la Consolación de María' a la Agrupación Municipal de Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de León.

En este contexto, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha recogido el reconocimiento oficial en nombre de los voluntarios de Protección Civil en un acto celebrado en la capilla de Santa Nonia, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Diez ha recordado que el voluntariado de Protección Civil "cada año acompaña a las braceras de estos dos pasos", una labor por la que "toda la ciudad está agradecida", así como por "la cooperación que realizan en eventos, actividades y actos". Asimismo, ha agradecido a la agrupación "estar siempre ahí, sin pedir nada a cambio y dando todo".

"Su ayuda fue reconocida con la Medalla de Oro de la Ciudad de León, el máximo reconocimiento de la ciudad que comparte con la cofradía y que muestra la alta consideración en que tenemos a ambas agrupaciones", ha señalado el regidor.

Asimismo, Diez ha destacado el trabajo que desempeñan las cofradías y hermandades de la Semana Santa de León, un trabajo que, como ha indicado el alcalde, exige la máxima colaboración posible "para que sigan creciendo y prestando el servicio de asistencia a los hermanos y hermanas, de solidaridad y de mantenimiento del patrimonio, de promoción de los valores fraternales y de aquellos principios que consolidan su buen hacer desde la solidaridad y la caridad".

Durante la ceremonia también han estado presentes el concejal de Participación Ciudadana, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil, Álvaro Pola, acompañado por voluntarios y representantes de otras cofradías de la Semana Santa leonesa.

El paso de la 'Virgen de las Lágrimas' es portado cada Semana Santa por cerca de cien braceras en la procesión Dolor de Nuestra Madre de Martes Santo, mientras que el paso de 'Nuestra Señora de la Consolación de María', portado también por cien braceras, es una de las imágenes de la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo.