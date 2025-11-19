La colección Quiroga-Monte llega a León con los juguetes que hicieron soñar a generaciones de españoles

Algunas de las piezas de la exposición de juegos y juguetes de la colección Quiroga-Monte que acoge el Museo de la Emigración Leonesa. - MEL

LEÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colección Quiroga-Monte, uno de los patrimonios privados más importantes dedicados al juguete, la muñeca y la cultura infantil de ámbito español, se muestra desde este miércoles en el Museo de la Emigración Leonesa (MeL), con los juguetes que "hicieron soñar" a generaciones de niños y niñas españoles.

Esta exposición permite recorrer la historia de España a través de sus juegos y juguetes. Los visitantes podrán contemplar hasta el próximo día 15 de enero todos los materiales y técnicas de la industria juguetera (de la hojalata al plástico o de la metalografía al moldeado) y las principales tipologías y modelos surgidos de los talleres más activos del país.

Las piezas reflejan los cambios sociales, técnicos y culturales, siendo un fiel testimonio de los avances científicos y tecnológicos de cada etapa histórica, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo de la Emigración Leonesa.

Se podrán contemplar tiovivos, ejemplares de los muñecos Manolín, Cayetana, Juanín o Gisela, juegos de lotería, robots, mecanos o proyectores de cine. También se exhiben juguetes "deslumbrantes e inaccesibles" para su época como coches de hojalata, trenes eléctricos o muñecas Mariquita Pérez, junto a modelos "más modestos pero igualmente entrañables" como camiones de madera, trenes de cuerda o muñecas Peponas.

130 PIEZAS DE 1880 A 1980

Las 130 piezas que se exponen, todas originales y de fabricación nacional, han sido seleccionadas de entre una colección de más de 1.500 piezas y suponen un periplo por la historia del juguete español desde 1880 hasta 1980.

Considerada entre las más relevantes del país, la colección Quiroga-Monte ha sido protagonista de más de un centenar de exposiciones, alcanzando cifras récord de visitantes. Algunos juguetes incluso han sido cedidos para el rodaje de diversos documentales y producciones cinematográficas españolas.

La muestra cuenta con objetos infantiles de los conocidos fabricantes españoles como Jorge Rais, Eusebio Roca Farriols, Enrique Rais, Payá Hermanos, Rico o Jyesa, entre otros, así como piezas lúdicas que evocan la vida cotidiana y los sueños de generaciones enteras.

UN DOBLE VIAJE

Esta colección propone un doble viaje: los más pequeños descubrirán aquí la infancia de sus mayores y los adultos tendrán la oportunidad de reencontrarse con los niños y niñas que fueron, "recuperando ese lugar mágico que nunca deberían perder".

La muestra tendrá carácter benéfico y la recaudación irá destinada a colaborar con los damnificados por los incendios forestales que asolaron León el pasado verano. En concreto, irá a parar a manos de la Mancomunidad Montaña de Riaño, que incluye a algunos de los municipios afectados por las llamas.

En la presentación oficial de la muestra han estado presentes la directora del Museo, Nuria Alonso Mateos; el comisario de la exposición, José Antonio Quiroga de Paz; la gestora y administradora de la Colección Quiroga-Monte, Covadonga Monte Bros y el presidente de la Mancomunidad Montaña de Riaño, Manuel Herrero Guerra.