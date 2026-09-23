El Colectivo de Librerías Anticuarias de Salamanca convoca un recital poético en defensa de la Feria del Libro Antiguo

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Librerías Anticuarias y de Segunda Mano de Salamanca y Provincia ha convocado para este viernes, 25 de octubre, un recital poético en defensa de la Feria del Libro Antiguo. La iniciativa se celebrará a las 20.30 horas en La Nave Librería Anticuaria, situada en la calle Compañía número 14, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Esta cita cultural constituye la primera de las actividades organizadas por la agrupación para exigir que el evento ferial no se pierda de forma definitiva. Según ha informado la organización, este encuentro poético servirá como preámbulo de otra convocatoria de mayor relevancia que el colectivo prevé dar a conocer en próximas fechas.

La lectura contará con la participación de los poetas Amalia García Fuentes, María Ángeles Pérez López, Conrado Santamaría, Alberto Pérez y Antonio Orihuela. Todos ellos se encuentran englobados dentro de la corriente de la poesía de la conciencia crítica, una vertiente que reivindica la literatura como "un arma cargada de futuro" frente a la tiranía de las pantallas.

El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha hecho público un manifiesto en el que ha denunciado la decisión del Ayuntamiento de Salamanca de retirar la fiesta de los libros de la Plaza Mayor. En el texto, los libreros han lamentado que el Consistorio haya optado por hacer desaparecer de la céntrica plaza pública este encuentro habitual del mes de octubre, privando a la ciudad de su emblemática gran caseta central y del ambiente cultural característico.

Para finalizar la jornada reivindicativa, la organización ofrecerá una degustación de vino y un ágape para todos los asistentes que acudan al local este viernes.