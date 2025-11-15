El Colegio de Médicos de Burgos rinde homenaje a Basilio Ordóñez, el colegiado más longevo de la provincia - COLEGIO DE MÉDICOS DE BURGOS

BURGOS, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Burgos (COMBU) ha eclebrado un emotivo homenaje a Basilio Ordóñez, pediatra arandino y colegiado más longevo de toda la provincia, cuya trayectoria profesional y humana ha dejado una "huella profunda" en varias generaciones de familias ribereñas.

A sus 104 años, Ordóñez ha sido reconocido, en un acto celebrado en la capital arandina, como una pieza fundamental en la historia de la Medicina en Aranda de Duero.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Aranda de Duero, Antonio de Linaje, del vicepresidente del COMBU, José Herrero, así como de los comisarios de la exposición conmemorativa del 125 aniversario del Colegio de Médicos, los doctores Martín de Frutos y José Manuel López Gómez.

También han acompañado al homenajeado numerosos familiares, visiblemente emocionados ante el reconocimiento público al veterano pediatra.

Durante el acto, celebrado en el centro de la Fundación Caja de Burgos donde se ubica hasta finales de mes la exposición '125 años de Medicina en la provincia de Burgos', se ha destacado la "extraordinaria dedicación" de Ordóñez a lo largo de más de un siglo de vida, en el que ha sido testigo de grandes transformaciones científicas y sociales.

Su labor profesional permitió ver crecer a generaciones de niños arandinos, a quienes atendió no solo desde la Medicina, sino desde una "profunda vocación de servicio y humanidad".

En el discurso institucional se ha puesto en valor la "empatía, paciencia y cercanía" que han caracterizado al pediatra, cualidades que lo han convertido en un referente para las familias y en un maestro para numerosos jóvenes médicos.

El homenaje ha concluido con un prolongado aplauso dirigido a quien, para Aranda de Duero, no es solo un médico histórico, sino una auténtica leyenda viva cuyo ejemplo continúa iluminando la profesión.