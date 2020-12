Colegio de Médicos de Valladolid crea un vídeo con consejos a seguir en Navidades para reducir riesgos

Subrayan que es oportuno planificar tanto las compras como las reuniones y advierten de la poca fiabilidad de los test rápidos de COVID-19

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Valladolid ha realizado un vídeo en el que se ofrecen algunos consejos a seguir durante la celebración de comidas y cenas y otros eventos propios de las fechas navideñas en las que se reúna parte de la familia con el fin de evitar situaciones de riesgo, antes, durante y después de las mismas.

El vídeo, elaborado con ilustraciones y mensajes escritos, ha sido confeccionado por las doctoras Mónica Lalanda y Raquel Blasco y el Colegio de Médicos de Valladolid lo ha difundido en sus redes sociales este lunes (https://youtu.be/nM3BKD2aeMw).

Titulado 'El virus no entiende de calendarios', los facultativos vallisoletanos intentan dejar claras las conductas más seguras para reducir riesgos de contagios en estas fechas señaladas en las que las personas se podrán reunir para comer o cenar grupos de seis personas en términos generales y de hasta diez los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

Entre los consejos y advertencias, se pude "cuidado" con los test rápidos de coronavirus, ya que si son positivos está claro que no se debe acudir a reuniones pero un negativo no permite relajarse, ya que "son poco fiables".

Asimismo, y en primer lugar, el vídeo da recomendaciones sobre las compras navideñas, en las que los médicos plantean, organizarlas con tiempo y consultar la utilidad de Google que muestra los horarios de mayor afluencia a los establecimientos para programar las visitas cuando haya menos gente. Además apuestan por elegir comercios bien ventilados, o bien pequeños y con las puertas abiertas o bien grandes pero que informen del nivel de CO2 y evitar los que se vea que no son "estrictos con las normas" y aquellos más ruidosos en los que puede que la gente "hable a voces".

Otro consejo de cara a las compras es "ir a tiro hecho", para reducir el tiempo de contacto y mantener una buena higiene de manos en todo momento.

Para las reuniones navideñas el consejo principal también es la planificación, tener claro anticipadamente quiénes, dónde y durante cuánto tiempo se reúnen, abogan por no descartar las reuniones virtuales y recomiendan proyectar un menú que no de opción a compartir platos y comidas.

En el caso de que la reunión sea una comida o cena en un domicilio, plantean elegir la habitación más grande y mejor ventilada, por lo que habrá que avisar a los asistentes de que acudan abrigados, y si hay espacio suficiente no situar a los comensales uno frente a otro, sino escalonarlos a lo largo de la mesa, y otras opciones como personalizar los vasos cada uno con el nombre de uno de los asistentes para evitar que se confundan.

Durante la celebración, inciden en que si una persona no se encuentra bien ese día no participe en reuniones. Y una vez en ella, se sugiere ser "imaginativo" con los saludos para no dar besos y abrazos, mantener las ventanas entreabiertas, mínimo cuatro dedos, proteger a los más vulnerables, evitar el exceso de ruido para que no haya que elevar la voz, y que sirva la comida una sola persona.

TABACO Y ALCOHOL

Para fumar se debería desplazarse a un lugar que dé al exterior y la mascarilla debe mantenerse puestas en todo momento salvo para ingerir alimentos o bebida, la cual deberá de evitar tomarse en exceso, ya que ello puede conducir a la relajación. En este sentido, también piden que se eviten los brindis con 'chin chin' así como las tradicionales bandejas compartidas de turrones y dulces.

Una vez concluida la celebración, plantean planificar también bien el regreso a casa de acuerdo con el toque de queda --hasta las 22.00 horas por lo general y hasta la 1.30 en la Nochebuena y Nochevieja--, y, en caso de experimentar algún posible síntoma de COVID-19 en los días siguientes, avisar a los participantes en la reunión.

