Una colisión en cadena de cinco turismos corta un carril de la A-1 sentido Madrid en Villamanzo (Burgos)

Punto de la colisión múltiple en la A-1, a su paso por Villalmanzo (Burgos). - DGT

VILLALMANZO (BURGOS), 12 (EUROPA PRESS)

Una colisión en cadena de cinco turismos ha provocado el corte de un carril de la autovía A-1, sentido Madrid, en el término municipal de Villalmanzo (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 18.25 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente en el kilómetro 208 de la A-1, sentido Madrid, donde se había producido una colisión en cadena de cionco turismos.

Tras tener conocimiento del suceso, el 112 ha trasladado aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, por protocolo dado el número de vehículos involucrados, a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a varios heridos, todos ellos conscientes.