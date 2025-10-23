Colisión en cadena con siete vehículos implicados en la A-1 a la altura de Grajera (Segovia)

SEGOVIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-1 ha registrado una colisión en cadena con siete vehículos implicados a consecuencia de una rueda reventada en la calzada, a la altura de la localidad segoviana de Grajera, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Las llamadas se han recibido a las 20.35 horas y la carretera no está cortada ya que los vehículos están apartados en el arcén, han señalado las mismas fuentes.

La Guardia Civil de tráfico de Segovia se encuentra en el lugar para evitar posibles complicaciones en el tráfico.