Una colisión múltiple obliga a cortar un carril de la A-62 a la altura de Arroyo (Valladolid)

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre tres turismos en el kilómetro 130 de la A-62 sentido Salamanca, en el termino municipal de Arroyo (Valladolid) ha obligado a cortar un carril de la vía dirección Salamanca, lo que genera retenciones de kilómetro y medio.

El accidente, sin heridos, se han producido a las 15.59 horas y se ha dado aviso a Guardia Civil y Policía Local de Arroyo. Según informa la web de la Dirección General de Tráfico, la congestión de tráfico continúa en estos momentos.

Media hora antes y en la misma vía pero en el kilómetros 102 sentido Valladolid, en Cubillas de Santa Marta, se ha producido una colisión entre otros dos turismos que ha provocado heridas a una mujer de 21 años.