Los comerciantes de Segovia facilitan el aparcamiento parcial gratuito en el centro durante el 'Viernes negro' de compra

El presidente de Fecose, Alberto García, y la delegada de Telmark en CyL (a su lado), Beatriz Allepuz. - FES

SEGOVIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los comercios adheridos a la Agrupación de Comercio de Segovia, Fecose, han presentado la campaña de aparcamiento parcial gratuito en el centro de la ciudad, que estará en vigor del 26 de noviembre al 1 de diciembre, durante el periodo del 'Viernes negro' (Black Friday).

Entre esas fechas se podrá estacionar de forma gratuita la primera media hora en el parking Acueducto Oriental, según el convenio firmado con la empresa Telpark, que gestiona este área subterránea de aparcamiento.

Según ha explicado el presidente de Fecose, Alberto García, los tickets de descuento emitidos ascienden a un millar en una primera fase, y permitirán estacionar sin limitación de franjas horarias ni restricción de días entre el 26 de noviembre y 1 de diciembre, ambos inclusive.

Cada usuario podrá canjear el descuento en el momento de abonar el aparcamiento.

Para García, la iniciativa persigue el doble objetivo de "favorecer la movilidad y comodidad de quienes se acercan a realizar sus compras e impulsar la actividad económica de los establecimientos en uno de los periodos más importantes del año: el Black Friday y las compras prenavideñas".

El representante de los comerciantes segovianos ha asegurado que los establecimientos son conscientes de que "la accesibilidad es un factor determinante a la hora de elegir dónde comprar".

Por ello, con el acuerdo con la compañía gestora del aparcamiento se "eliminan barreras, se facilita la llegada de público al centro de la ciudad y se refuerza la competitividad del comercio local, un sector estratégico para la economía y la vida social de Segovia".

La delegada en Castilla y León de Telpark, Beatriz Allepuz, ha acompañado a Alberto garcía en la presentación de la campaña y ha confirmado que "la economía y el comercio local se fomentan durante la celebración del Black Friday, facilitando el aparcamiento de residentes y visitantes en las zonas más céntricas".

También ha tendido la mano a Fecose "para seguir adelante con nuevos acuerdos que permitan ayudar al comercio local".

Los tickets han comenzado a ser repartidos entre los comercios de la zona y se mantiene la posibilidad de ampliar su número si la demanda crece en estos días en que comienza a estar vigente.

La propuesta de Fecose y Telpark también permitirá reducir la contaminación producida al tratar de buscar aparcamiento, al tiempo que facilita una alternativa de movilidad flexible a las personas que se trasladan al centro urbano para sus compras.

Telpark está presente en Segovia desde finales del 2024 y gestiona 542 plazas de aparcamiento en el centro del municipio.