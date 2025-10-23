El comercio electrónico factura 500 millones anuales en León, entre un 15% y 20% más que el año anterior

Representantes de Alece, la Cámara de Comercio, la ULE, el Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial y la Junta participan en Ecommerce Tour (x) León 2025. - EUROPA PRESS

La Cámara de Comercio aboga por preservar el comercio "de calle" y destaca que es compatible con el e-commerce

LEÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico (Alece), Héctor Rubio, ha manifestado este jueves que la facturación de este sector, de unos 500 millones de euros anuales, ha crecido en el último año entre un 15 y un 20 por ciento y aglutina unos 1.500 empleos, 500 de ellos directos y otros 1.000 indirectos.

El comercio electrónico es un sector, según ha destacado, que no está reñido con el comercio tradicional, sino que cada vez "se fusiona más" y muchos de los proyectos de e-commerce que nacieron en León hace ya más de 10 años actualmente tienen presencia con establecimientos físicos. "Quizá la clave del éxito muchas veces está en saber unir los dos mundos, lo bueno del mundo tradicional y el mundo online", ha apuntado.

Al mismo tiempo, ha señalado que "no todo es Amazon, Aliexpress o las grandes plataformas", aunque detrás de ellas también hay comercios locales y ha destacado que León es "bastante relevante" en el ámbito nacional del e-commerce. "En el caso del comercio electrónico León sí está puesto en el mapa", ha recalcado.

Héctor Rubio se ha pronunciado de este modo al inicio del IV de Ecommerce Tour (x) León 2025, una cita que ha batido récord de participación con más de 300 asistentes organizada por la Cámara de Comercio, Ecommerce News y Alece, con el respaldo institucional de la Junta y la colaboración del Ayuntamiento de León.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega, ha explicado que formato del evento consiste en charlas o entrevistas muy cortas y, en la presente edición, con incidencia en lo que tiene que ver con la Inteligencia Artificial (IA).

Además, ha subrayado que León es "un nicho" de e-commerce, aunque durante 2025 hay numerosas empresas que venden de manera online y están volviendo a la tienda física, algo que resulta "interesantísimo". "Son totalmente compatibles el comercio presencial y el comercio por internet y creo que tenemos que luchar por eso, porque si perdemos el comercio presencial, el comercio de calle, convertimos nuestra ciudad en un desierto y eso a mí me parece que sería una catástrofe", ha apostillado.

COMERCIO DE PROXIMIDAD, "SUSTENTO DE LA CIUDAD"

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha señalado que el crecimiento del comercio electrónico es "exponencial" y ha expresado su preocupación por el comercio de proximidad ante el avance de la venta electrónica. "El pequeño comercio para nosotros es algo básico y esencial. Es el sustento de muchas familias, de una gran parte de la economía y es también un sustento de la ciudad", ha subrayado.

Finalmente, la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, ha manifestado la necesidad de que el comercio tradicional se modernice y se digitalice para salir al exterior y tener más consumidores.

Asimismo, ha recordado que la Junta ha invertido en los años 2024 y 2025 tres millones de euros en casi 400 proyectos de digitalización y modernización del pequeño comercio y ha advertido que el próximo año todos los comercios deberán contar con la factura electrónica. "Son imposiciones, pero la Junta estará apoyando todos los gastos de digitalización. En este caso, la factura electrónica serán cubierta con nuestras ayudas de modernización y digitalización", ha concluido.

Ecommerce Tour (x) León 2025 se desarrolla a lo largo de la jornada de este jueves en el Teatro San Francisco de León con varias mesas redondas multidisciplinares, además de contar con espacios de networking que buscan promover la conexión y el desarrollo colaborativo entre profesionales con la presencia de marcas y expertos reconocidos.