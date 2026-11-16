El comercio de Valladolid, entre la "incertidumbre" electoral y el "optimismo" para la próxima campaña de Navidad

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones del sector del comercio local en Valladolid, Fecosva y Avadeco, han explicado que afrontan con "incertidumbre" debido a la campaña electoral en marcha pero también con "optimismo" la próxima campaña de Navidad, cuya programación municipal se presentará en el Ayuntamiento dentro de unas semanas.

En declaraciones a Europa Press durante una rueda de prensa en la que se han presentado iniciativas solidarias del comercio de proximidad, los presidentes de Fecosva, Jesús Herreras; y Avadeco, Jaime Ercilla, han dado un primer apunte sobre sus previsiones para la próxima campaña de ventas navideñas.

Herreras ha apuntado que, inicialmente, como considera que sucede cuando hay una campaña electoral --en este caso la de las generales del 29 de noviembre-- la situación suele verse afectada por la "incertidumbre". "El ambiente de la ciudadanía no es bueno", ha advertido el responsable de la Federación de Comercio.

Eso sí, ha confiado en que una vez se celebren las elecciones, cuando todavía faltará casi un mes para el comienzo de las fiestas navideñas, la campaña "va a estar animada", con la nueva iluminación en el centro de la ciudad y los barrios y con actividades promovidas por el ayuntamiento y las asociaciones.

Por su parte, Ercilla, de Avadeco, se ha mostrado más "optimista" porque considera que se trata de una época en la que "el comercio está contento" y está marcada por "el optimismo y el consumo" mientras que la ciudad "se engalana".

Eso sí, el presidente de la asociación del sector, ha apuntado que espera que las elecciones "no afecten mucho".

ILUMINACIÓN ESPECIAL EN SAN MARTÍN Y LA RUBIA

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, que también ha participado en la rueda de prensa ha explicado que los pormenores de la campaña de promoción del comercio de proximidad para las Navidades, que se presentará después de las elecciones del 29 de noviembre.

Eso sí, Martín Menéndez ha avanzado que los proyectos de decoración navideña de las calles San Martín y La Rubia-Joaquín María Jalón han resultado ganadores del concurso puesto en marcha para las próximas fechas navideñas. Los comercios de cada una de estas zonas contarán con 6.000 euros para poner en marcha sus proyectos, propuestos con los títulos 'Érase una vez la luz de la Navidad en San Martín'; y 'La planta mágica de la Navidad', en La Rubia.