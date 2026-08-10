Comienzan las obras de renovación de los campos de fútbol 'Neme' y 'Ángel Pérez' de Salamanca con 1,4 millones de euros

Campo de fútbol 'Ángel Pérez'. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras de renovación y mejora en dos instalaciones deportivas de la ciudad, los campos de fútbol municipales Nemesio Martín 'Neme' y Ángel Pérez Huerta.

Las intervenciones que se van a llevar a cabo permitirán mejorar la seguridad, la accesibilidad, la funcionalidad y la calidad de uso para clubes, deportistas y familias y ambas actuaciones suman una inversión municipal superior a 1,4 millones de euros: 499.944.85 euros para el Ángel Pérez Huerta y 907.289,58 euros en el caso del 'Neme'.

Las obras del campo de fútbol del 'Neme' han comenzado con la ejecución del muro de contención, una actuación imprescindible para la posterior ampliación del recinto deportivo. Esta ampliación será posible gracias a la cesión realizada por la Universidad de Salamanca, que ha puesto a disposición del Ayuntamiento un terreno de 380 metros cuadrados.

Esta ampliación permitirá ajustar las dimensiones del terreno de juego y su entorno a los requisitos establecidos para la categoría Regional, posibilitando la celebración de partidos oficiales en esta instalación municipal.

Tras la construcción del muro de contención, se desarrollará la ampliación del campo y la renovación completa del terreno de juego. El césped artificial actual será retirado y sustituido por un sistema de última generación, diseñado para ofrecer mayor capacidad de drenaje, mejor absorción de impactos y una durabilidad superior, cumpliendo los estándares de homologación federativa.

El vallado perimetral será completamente renovado e incorporará malla parabalones, además de que el edificio de vestuarios será ampliado para contar con cuatro vestuarios completos, además del específico para árbitros.

También se ejecutarán mejoras en la red de saneamiento y drenaje, se adecuarán los accesos, se renovará la iluminación perimetral y se actualizarán elementos auxiliares como banquillos, señalética y zonas de seguridad.

CAMPOR ÁNGEL PÉREZ.

De forma paralela, han comenzado también las obras en el campo de fútbol norte y en diferentes espacios del Ángel Pérez Huerta. El proyecto contempla una intervención integral que abarca la renovación del terreno de juego, la mejora de las zonas de uso público y la actualización de los edificios auxiliares.

En el campo de fútbol norte se retirará el césped artificial existente y se reparará la base asfáltica mediante la aplicación de imprimaciones y riegos de adherencia. El sistema de drenaje será sometido a una limpieza integral Y se instalará un nuevo césped artificial homologado.

La iluminación del campo será completamente renovada mediante la instalación de dieciséis proyectores LED, además de que se repararán y esmaltarán los pasamanos de la barandilla perimetral, las porterías y las verjas, y se instalarán cuatro parabalones en las esquinas, concebidos además como soporte publicitario.

El acceso al campo será remodelado con una plataforma horizontal al nivel de la acera, que permitirá su uso como zona de calentamiento previo por parte de los equipos.

El perímetro se protegerá con una barandilla metálica y se dispondrá una rampa accesible en la zona oeste.

En el edificio de vestuarios se esmaltarán los pilares metálicos vistos, las bajantes exteriores y las trapas metálicas de los accesos y en la cafetería se sustituirá la cubierta por una nueva solución con teja mixta sobre aislamiento térmico, se renovará la fachada, se instalará un zócalo de granito y se actualizará la iluminación exterior.

Los aseos del público serán reformados, para adaptar el femenino para convertirlo en un espacio accesible y ll zona de almacenes será reorganizada mediante la redistribución del espacio interior, la instalación de nuevas puertas metálicas y la renovación de la iluminación. Finalmente, se sustituirá el depósito de gasoil por un nuevo depósito enterrado de 15.000 litros.