Comienzan los trabajos de recuperación del suelo de la zona donde se instalará el Distrito Tecnológico de Salamanca. - JUNTA DE CYL

SALAMANCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Exolum, antigua CLH, ha iniciado este miércoles los trabajos de recuperación del suelo en una parte del sector 'Sendero de las Cregas' (solar del antiguo Mercasalamanca), paso previo para el desarrollo urbanístico del futuro Distrito Tecnológico.

Las actuaciones, que tendrán una duración prevista de 22 meses, se limitarán a la zona que albergaba los antiguos depósitos de almacenamiento de CLH, desmantelados en 2013. Tal y como se ha rubricado en el protocolo de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca el 19 de noviembre de 2025, en el sector 'Sendero de las Cregas' se desarrollará un amplio espacio urbano que sirva para que la USAL, así como empresas, centros de investigación, emprendedores y otras entidades, puedan desplegar iniciativas y proyectos vinculados a la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica, el emprendimiento, la docencia y la cultura científica.

Asimismo, contará con promociones de vivienda pública a disposición de los jóvenes talentos, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La Junta de Castilla y León financiará la urbanización del sector y promoverá la construcción de un edificio tecnológico-empresarial, concebido como un centro de referencia regional para proyectos de nueva generación.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de Somacyl, ya ha adjudicado la redacción de anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, y asistencia técnica a la dirección de obra para su construcción.

La Universidad impulsará otro edificio polivalente orientado a la docencia, la investigación aplicada y la transferencia en ámbitos como la ingeniería, la inteligencia artificial, la robótica o las tecnologías cuánticas. Y el Ayuntamiento pone a disposición el suelo (que adquirió en 2023 por 11.030.894,74 euros), liderará la urbanización integral y coordinará a los agentes públicos y privados. Todo ello impulsado con la identidad común 'Salamanca Tech'.