El comisario Claudio Díaz toma el mando de la Policía Nacional en Salamanca

SALAMANCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario Claudio Díaz Serrano ha tomado este martes "con alto honor y responsabilidad" el mando de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Salamanca, una tarea en la que ha sucedido a Luis Esteban Lezáun.

El acto de toma de posesión en Salamanca ha estado presidido por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien han agradecido la labor desempeñada por el antecesor y ha felicitado al nuevo responsable, al que ha pedido "especial empatía de la Policía" con las víctimas de violencia de género y de delitos de odio, de quien ha recordado que ya estuvo en Salamanca con tareas tales como responsable de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM).

La representante del Gobierno de España en la comunidad autónoma, acompañada por la subdelegada en Salamanca, Encarnación Pérez, y por el comisario principal Miguel Ángel del Diego Ballesteros, junto a numerosos representantes institucionales, ha presidido la toma de posesión en un encuentro que ha tenido lugar en el salón de actos de la Delegación de Hacienda en Salamanca, próximo a la Subdelegación del Gobierno, con capacidad y espacio para dar respuesta a la actual situación de pandemia.

El comisario Díaz Serrano ha relevado en este cargo al comisario Luis Esteban Lezaún, quien ha pasado a ocupar la jefatura del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. Desde la incorporación de Esteban Lezaún al GEO, hasta la toma de posesión de Díaz Serrano, la Comisaría ha estado dirigida por el comisario Manuel Veiga Casas.

El nuevo responsable policial en la provincia ha manifestado: "A Salamanca no he vuelto, porque nunca me fui de ella", antes de repasar objetivos propuestos para su nuevo cometido como "seguir las directrices" del nuevo plan estratégico de la Policía Nacional en una comisaría a la que ha retomado, después de estar al frente de la Ponferrada.

Ahora, ha regresado a Salamanca con "diálogo y buena disposición" y con "espíritu positivo" dentro de la responsabilidad de "mantener y mejorar si cabe" los índices de criminalidad, que se encuentran diez puntos por debajo de la media nacional dentro de una ciudad que ha calificado como "segura".

BARCONES

También ha pedido que ponga el acento en "los principales retos" que son "combatir la ciberdelincuencia y a las bandas organizadas, la protección de los más vulnerables, perseguir los delitos de odio, proteger a nuestros niños y jóvenes, por ejemplo, del menudeo de droga, en una ciudad universitaria como es Salamanca. También velar por los mayores, que son una parte muy importante de nuestra sociedad".

Barcones ha hecho una mención especial al drama de la violencia de género porque "en Salamanca se producen unas 400 denuncias anuales de mujeres", según sus datos, hay más de 300 casos activos y 116 mujeres necesitan protección policial. Desde que hay datos oficiales, en 2003, cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Salamanca. "Es intolerable y es nuestra obligación, la de todos, erradicar esta lacra que nos avergüenza como seres humanos", ha apostillado.

La delegada, que ha recordado que el nuevo comisario ha pasado gran parte de su vida académica y profesional en Salamanca, ha pedido también "toda la empatía posible para que las mujeres que dan el paso de denunciar se sientan comprendidas y respaldadas por nuestros agentes. La denuncia es el camino fundamental para proteger a nuestras mujeres del tormento que sufren".

También, Barcones ha puesto en valor la "gran labor" que realizan los 340 agentes de la Policía Nacional en Salamanca porque presenta índices de los más bajos de España en cuanto a delincuencia y más altos en cuanto a delitos esclarecidos.

DATOS DE SALAMANCA

En este acto, Barcones ha puesto de relieve los datos de seguridad en Salamanca. "Podemos presumir de una tasa de criminalidad que no llega a 30 infracciones penales por cada mil habitantes, casi diez puntos por debajo de la media nacional y eso que vivimos en uno de los países más seguros de la Unión Europea", ha indicado.

Además, el porcentaje de delitos esclarecidos ha subido dos puntos desde 2018. En Salamanca se resuelven más del 41 por ciento de las infracciones penales que se denuncian, "es uno de los índices más altos de España", ha continuado.

Estos magníficos resultados son, según ha dicho la delegada, "compartidos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil porque no se entiende la seguridad sin la cooperación y colaboración de ambos cuerpos y fuerzas".

En este sentido, ha pedido al nuevo comisario que "la Policía Nacional y la Guardia Civil caminen de la mano en pos de un único objetivo, el servicio a la ciudadanía". Ha hecho, así mismo, extensiva esta colaboración a "las policías locales, el poder judicial, instituciones penitenciarias e incluso la seguridad privada".

Por su parte, en su alocución, el comisario principal, Miguel Ángel de Diego, que ha sustituido en el acto al jefe superior de Policía en Castilla y León, Juan José Campesino, aquejado de covid, ha destacado del comisario Díaz "su gran capacidad de trabajo, su dedicación sin reserva a la vocación policial, su lealtad con el Cuerpo y con todos sus componentes, y de su irrenunciable compromiso de servir a la sociedad".

TRAYECTORIA NUEVO COMISARIO

El comisario Claudio Javier Díaz Serrano nació en Pamplona, tiene 49 años, y es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca (USAL).

Ingresó en la Escuela Nacional de Policía de Ávila en 1996 como inspector y en 1999 fue destinado a la Comisaría Local de Benidorm (Alicante) en Policía Judicial, como jefe del Grupo de Robos.

En 2001 su destino fue la Escuela Nacional de Policía de Ávila, como profesor titular en el Departamento de Ciencias Jurídicas.

En 2012 ascendió a inspector jefe y en 2014 fue destinado a la Comisaría Provincial de Salamanca, concretamente a la Brigada Provincial de Policía Judicial, como responsable de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) hasta su designación como jefe de la Brigada Provincial de Información de Salamanca, donde desempeñó esa responsabilidad hasta su ascenso a comisario en 2020. En 2021 fue nombrado comisario jefe de la Comisaría Local de Ponferrada.

Ha impartido conferencias, cursos y seminarios dirigidos a miembros de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de entes locales y autonómicos, así como a policías de otros países de la Unión Europea, África y Latinoamérica.

Ha participado como ponente en cursos de especialización dirigidos alumnos de la Facultad de Derecho de la USAL, a los colegios de Abogados de Valladolid y de Ávila, en jornadas de especialización en asistencia letrada por violencia de género y en tramitación de atestados por juicios rápidos por violencia intrafamiliar.

También ha colaborado con las universidades de Valladolid y de Salamanca en la organización y celebración de congresos relacionados con la actuación policial en los delitos de violencia de género.