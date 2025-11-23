La Comisión de Caminos a Santiago por CyL reconoce al de Kunig como Histórico y al Castellano Aragonés como Tradicional

La Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León ha acordado reconocer las rutas del Camino de Künig a Santiago, conocido como Camino Histórico, y del Camino Castellano Aragonés, en la categoría de Camino Tradicional.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santoja, ha presidido esta semana la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León, donde se ha sido reconocido como Camino Histórico al Camino de Künig a Santiago, a propuesta de la asociación de municipios del Camino de Künig a Santiago.

En este sentido, la Comisión ha subrayado la historicidad y el hecho de que la guía de peregrinos del monje alemán Hermann Künig "pueda ser considerada como la primera guía de peregrinos del Camino de Santiago".

Asimismo, la Comisión ha destacado elementos como "el paisaje, el patrimonio o la oferta turística de los 112 kilómetros de esta ruta, desde León a Ponferrada".

Por otro lado, ha sido reconocido como Camino Tradicional el Camino Castellano Aragonés, a propuesta de la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago, el cual se trata de un camino de peregrinación que atraviesa Aragón y entra en Castilla y León por Ágreda (Soria), para enlazar en Santo Domingo de Silos (Burgos) con el Camino de la Lana.

Los Caminos Históricos están asociados a la peregrinación jacobea que constituyen asentadas rutas de comercio o de transporte, a los que se les han añadido nuevas lecturas y valores en clave de interés cultural.

Los trayectos son el de la Vía de la Plata; el portugués de la Vía de la Plata; el Mozárabe-Sanabrés; el de la Vía de Bayona; el Vadiniense; el del Salvador; el de Besaya; el Camino Olvidado; el Camino de Invierno; la Vía Aquitania y, desde ahora también, el Camino de Künig a Santiago.

Por su parte, los Caminos Tradicionales tienen una función complementaria en el peregrinaje, y son ejes estructurantes a su paso por la Comunidad, entre ellos el Camino de Madrid; el de Levante-Sureste; de la Lana; de Liébana Sahagún y el Camino a Santiago por Manzanal, a los que ahora se suma el Camino Castellano Aragonés a Santiago.

Todas estas rutas, junto con el Camino Francés, que constituye la ruta primigenia de la peregrinación, con valores "históricos, artísticos, culturales, territoriales y urbanísticos que alcanzan el grado más alto de consideración social", componen lo Caminos a Santiago por Castilla y León.

EMBAJADORES PARA EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 2027

Por otro lado, la Comisión ha designado, a propuesta del consejero, a Ángel Luis Barreda Ferrer y Paolo Caucci Von Saucken como embajadores de prestigio para el Año Santo Compostelano de 2027.

Ángel Luis Barreda Ferrer es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia desde 1987 e impulsor de la Biblioteca Jacobea de Carrión de los Condes, una fuente de información especializada de la ruta jacobea.

Por su parte, Paolo Caucci Von Saucken, considerado "el mayor experto vivo en el Camino de Santiago", es un historiador y ensayista italiano, especializado en el estudio de las rutas de peregrinación cristianas en la Edad Media, en particular la peregrinación a Santiago de Compostela y el Camino de Santiago.