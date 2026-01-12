Comisión de Fiestas de Villamanín (León) abre una cuenta bancaria para organizar los pagos de la Lotería "con seguridad"

Imagen del número premiado en el Sorteo de Navidad de la Lotería, repartido entre los vecinos de Villamanín (León) a través de participaciones de la Comisión de Fiestas. - COMSIÓN DE FIESTAS DE VILLAMANÍN

VILLAMANÍN (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha hecho público un comunicado en el que informa de que ya está abierta la cuenta bancaria a nombre de la Asociación y se ha realizado el ingreso o depósito bancario de los décimos premiados en Sorteo de Navidad de la Lotería "con todas las garantías y con la trazabilidad necesaria", lo que supone que el premio queda canalizado en una cuenta de la Asociación, "con control y registro y con un soporte bancario "sólido" que permitirá organizar los pagos "con seguridad".

Asimismo, señala en el comunicado publicado en redes sociales que el trabajo jurídico "está ya muy avanzado", así como el trabajo técnico para configurar la plataforma web de registro de premiados (en lo sucesivo, la Plataforma), en la cual necesariamente los premiados habrán de inscribirse, así como firmar el correspondiente acuerdo que facilitará el cobro de sus papeletas.

Según explica la Comisión de Fiestas, los profesionales que se han ocupado de llevarla a cabo han confirmado que, si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias, la Plataforma estará operativa en un plazo no superior a dos semanas.

En este sentido, expresa que, en cuanto esté abierta la web con la Plataforma, comenzará el registro de participaciones. "Ese registro es obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. Es imprescindible para verificar la titularidad, evitar duplicidades y fraudes, y poder cerrar el listado de perceptores con seguridad", ha apuntado.

Además, indica que dentro de la Plataforma cada persona registrada podrá consultar el texto del convenio de reparto e indicar expresamente si se adhiere al mismo o si no se adhiere.

El plazo de registro finalizará el día 22 de marzo de 2026 y con posterioridad a esa fecha no será posible reclamar el pago, del mismo modo que ocurre con los premios de lotería ordinarios del Estado.

"Sabemos que esto exige responsabilidad a todos. Precisamente por eso, los profesionales que están desarrollando la Plataforma se comprometen a fijar días presenciales en el pueblo y en León capital para ayudar a registrarse a quien no pueda o no sepa hacerlo por medios digitales. Se anunciarán fechas, lugares y horarios con antelación, y se atenderá con orden y seguridad", concluye el documento.