El Comité provincial del PSOE de Salamanca encara un futuro "abierto" como un partido "útil, eficaz y cohesionado" - PSOE

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité provincial del PSOE de Salamanca, máximo órgano entre Congresos encara su futuro "abierto" como un partido "útil, eficaz y cohesionado" que trabaja para todas las comarcas salmantinas.

En su convocatoria ordinaria celebrada este sábado en el municipio de Peñaranda de Bracamonte ha configurado los órganos, con la designación de la Comisión de listas electorales, y las bases de funcionamiento y estrategia política, al modificar e incorporar nuevas áreas de trabajo en su Reglamento interno, de cara a las próximas elecciones autonómicas.

En su informe de gestión, el secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, ha asegurado que a día de hoy el PSOE se encuentra "listo y preparado" para afrontar un futuro inmediato que "está abierto", en esta nueva etapa que lidera y encabeza el candidato a la Junta, Carlos Martínez, con un partido "lleno de gente útil y eficaz" que está "cohesionado y conectado en todas las comarcas de la provincia".

"Los socialistas de Salamanca unen el trabajo con la decencia, y somos un partido con historia, tenemos presente y también, tenemos mucho futuro", ha aseverado Serrada, al tiempo que ha asegurado que la continuidad del PSOE en la defensa de los servicios públicos esenciales de la provincia.

Tras las intervenciones del senador David Matute, el procurador Fernando Pablos, el portavoz en la Diputación, Fernando Rubio, y la subdelegada del Gobierno, Rosa López, con sus informes de gestión en representación de los parlamentarios nacionales, regionales, provinciales y el propio ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez, el conclave socialista, previa clausura por parte del presidente de Asturias, Adrián Barbón, invitado al efecto, ha aprobado dos resoluciones de forma unánime.

En la primera de ellas se acuerda un respaldo "firme y unánime" al municipalismo para poner en marcha todas las medidas necesarias para apoyar y promocionar la labor de alcaldes y alcaldesas socialistas, "porque allí donde hay un gobierno socialista, hay un espacio donde la política funciona", según se indica en la resolución.

En la segunda resolución los socialistas salmantinos respaldan el Acuerdo de Paz en todos sus puntos para resolver el conflicto en Gaza y apuestan por la liberación de todos los rehenes además de la entrada de ayuda humanitaria de manera urgente.