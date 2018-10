La Compañía MadriDanza llega este viernes al Teatro Zorrilla de Valladolid con la producción 'The Place'

Publicado 28/06/2018 17:29:48 CET

La Compañía MadriDanza llega al Teatro Zorrilla de Valladolid con la producción 'The Place' este viernes, 29 de junio. Este proyecto coreográfico está basado en los distintos aspectos del día a día de la vida laboral, una lucha en la que siempre gana el más fuerte sobre el débil.

'The Place' representa la meta personal a alcanzar, bien a través del esfuerzo y el trabajo, o con la ayuda de terceros. Esta obra versa sobre la lucha de poderes, la incompetencia de muchos y el talento no reconocido. Un reflejo de las realidades de la vida laboral a través del símil del juego de sillas, en el que al terminar la música, habrá alguien que no tenga un asiento.

La Compañía MadriDanza se funda en el año 2011, bajo la dirección de Nieves Herrera y el coreógrafo italiano Alessio Natale. El pasado 21 de octubre de 2011 estrenan la obra 'Voyage en Danse' en el Centro Cultural Federico García Lorca, y con esta misma producción entran en la programación de danza en el Teatro Municipal Francisco Rabal de Pinto.

En 2013 crean la coreografía 'LED', para los Premios Eficacia Publicitaria en IFEMA - Madrid. Este mismo año también colaborarán con el Ayuntamiento de Pinto creando las coreografías 'Agua, aire, fuego'.

MadriDanza destaca en numerosos certámenes a nivel nacional e internacional con las coreografías 'Imperfecciones' y 'Reflejos', obteniendo el Premio Conservatorio María de Ávila - Madrid a la Mejor Coreografía.

En junio de 2016 MadriDanza estrena un extracto de la obra de danza contemporánea 'The Place' en el Talent Madrid (Teatros del Canal); su estreno completo será en mayo de 2017, en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas Vacíamadrid.