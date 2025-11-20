La compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid estrena este domingo 'Coronas de Cartón', en su 30 aniversario

Cartel de la nueva obra de Arcón de Olid, Coronas de Cartón. - ARCÓN DE OLID

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía teatral vallisoletana Teatro Arcón de Olid estrenará este domingo, 23 de noviembre, en la sala experimental del Teatro Zorrilla de la ciudad su obra 'Coronas de Cartón', con la que continúa las celebraciones de sus 30 años de existencia, que se cumplen el próximo 2026.

La obra, según han informado fuentes de la compañía, está dirigida y firmada por Vanesa Lorenzo Lasarte, inspirada a su vez en 'Macbeth', de Shakespeare. Se representará este domingo a las 19.30 horas en la sala experimental del Zorrilla.

Según explican, en Coronas de Cartón dos personajes, a través de un cuento, "dan el paso hacia una puerta que todos debemos cruzar, en lo más profundo de un bosque, una puerta que no se puede abrir".

El misterio de su existencia despierta la curiosidad y la ambición de todo aquel que escucha las leyendas. "Durante años se libran guerras y se cometen traiciones para llegar hasta ella. Pero la puerta permanece inmóvil, inalterable", han añadido.