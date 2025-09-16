Las competencias digitales e idiomas, principales carencias formativas detectadas por las empresas de Valladolid

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, y el directo de la Cámara de Comercio, Victor Caramanzana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 88 por ciento de las empresas de Valladolid ha reconocido "dificultades" para cubrir vacantes debido a la falta de competencias digitales, el "bajo nivel" de idiomas y la "insuficiente" formación técnica sectorial, según el Estudio de Necesidades Formativas 2025 elaborado por la Cámara de Comercio de Valladolid para la Universidad de Valladolid (UVa).

El informe, realizado a partir de encuestas a 234 compañías de distintos sectores --industria, servicios, agroalimentario, construcción y tecnología--, completado con comparativas de estudios previos, así como con datos abiertos sobre la situación económica y la oferta formativa actual en la provincia, tiene como objetivo identificar las necesidades formativas de las empresas vallisoletanas, obtener una fotografía instantánea que facilite decisiones estratégicas y realizar una línea metodológica base.

En cuanto a las carencias más frecuentes, el 40 por ciento de los empresarios ha apuntado a las deficiencias en idiomas -con especial incidencia en inglés-, el 35 por ciento a las competencias digitales como el manejo de análisis de datos o inteligencia artificial, y el 25 por ciento a formación técnica sectorial en áreas como la robótica industrial, el mantenimiento predictivo o la normativa agroalimentaria.

En este marco, el rector de la UVa, Antonio Largo, ha subrayado que los resultados servirán de base para diseñar microcredenciales universitarias, una nueva modalidad de formación flexible y específica que busca alinear la capacitación con las demandas reales de las empresas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Caramanzana, ha recordado que "la formación es uno de los pilares más importantes para la competitividad y la empleabilidad".

En este sentido, aunque el 84 por ciento de los candidatos ha presentado conocimientos técnicos "adecuados" para los puestos ofertados, el estudio ha advertido de que persisten "brechas" en ámbitos transversales.

MÉTODO DE CONTRATACIÓN

Por otro lado, las microempresas han sido las más afectadas por las dificultades de contratación, con un método de contactos personales, frente a medianas y grandes que utilizan portales de empleo, bolsas universitarias o servicios de la Cámara. Asimismo, el informe ha señalado que las compañías que incorporan personal en prácticas reducen en un 12,4 por ciento sus problemas de captación.

Por último, a pesar de estas limitaciones, el estudio ha determinado que el 68 por ciento de las empresas prevé incorporar nuevo personal en 2025 y que la formación interna contribuye a retener talento y a disminuir las dificultades de contratación.