COMUNICADO: Aceves, David Torres y Jorge Delgado visitarán Vallsur para firmar autógrafos a sus seguidores

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Real Valladolid Aceves, David Torres y Jorge Delgado, visitarán este sábado, 1 de noviembre, el centro comercial Vallsur para protagonizar una firma de autógrafos abierta al público.

El portero, el defensa y el delantero blanquivioleta estarán en el centro comercial de 17.00 a 19.00 horas y todos los aficionados podrán acercarse a conocerlos en un acto en el que tendrán ocasión de sacarse una foto, hacerse con un autógrafo y compartir un momento con los tres jugadores.

Además, durante la jornada, la tienda oficial del Real Valladolid en Vallsur ofrecerá una promoción especial. Todos aquellos que se acerquen disfrazados a partir de las 16.00 horas podrán disfrutar de un 20 por ciento de descuento en ropa y prendas seleccionadas.

Con esta acción, Vallsur trata de reforzar su compromiso con el deporte y con el Real Valladolid, acercando el club a sus aficionados y ofreciendo experiencias únicas a sus visitantes.