COMUNICADO: Pingüinos 2026 calienta motores en Vallsur con motos clásicas, freestyle y un homenaje especial a la DANA

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vallsur se suma desde este viernes, 2 de enero, a la concentración invernal Pingüinos 2026 con una exposición de motos clásicas y antiguas, una de las primeras actividades que acogerá el centro comercial como motivo de la cita motorista.

En concreto, del 2 al 17 de enero Vallsur ofrecerá un auténtico viaje en el tiempo con una exposición de motos clásicas y antiguas que reunirá modelos únicos fabricados entre los años 40 y 80, una muestra que permitirá conocer la evolución del motociclismo y revivir algunas de las grandes joyas de la historia sobre dos ruedas.

La exposición estará compuesta por 26 piezas únicas, donde se podrá admirar el trabajo de restauración y conservación de estas grandes joyas, algunas con más de 70 años de antigüedad.

Entre ellas se encuentran modelos que fueron icónicos y se han convertido en auténticas reliquias como Vespas acompañadas de los tan característicos sidecars de los años 1953 o 1955, modelos históricos como OSSA de 1981, GUZZI de 1940, BMW de 1970, las emblemáticas de la época Montesa de 1980, así como la legendaria Ducati ciclomotor de 1965, entre otras.

La edición 2026 contará además con un homenaje especial a los afectados por la dana de Valencia a través de la exhibición de dos motocicletas Vespa dañadas durante las inundaciones. Las piezas, cedidas por el Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva y por particulares, se convertirán en un símbolo de recuerdo y solidaridad dentro del programa de actividades.

El broche final llegará el sábado 10 de enero, con una espectacular exhibición de Freestyle Motocross en el parking exterior de Vallsur, a partir de las 18.00 horas. Los mejores pilotos del panorama nacional, Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas, ofrecerán un show cargado de saltos, acrobacias y pura adrenalina.

Además, a partir de este viernes 2 de enero, se podrá encontrar en Vallsur el stand oficial de inscripciones de Pingüinos, donde los asistentes podrán apuntarse a la nueva edición de la concentración, adquirir productos oficiales y obtener información de primera mano.

Este mismo día se instalará también el 'Stand Muy Pingüinero', un espacio donde el equipo de la organización repartirá el tradicional Pack Pingüinos a los inscritos y comenzará a calentar motores de cara a la concentración.