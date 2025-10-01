COMUNICADO: Vallsur y la Asociación Camino se unen por el Daño Cerebral Adquirido con la IV Marcha Solidaria

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vallsur y la Asociación Camino organizan el próximo 13 de octubre la 'IV Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido', una iniciativa que cada año gana más fuerza y que busca concienciar y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad.

El recorrido de esta marcha, que arrancará a las 11.00 horas, tendrá una distancia de 5,4 kilómetros, dará comienzo y finalizará en Vallsur, y contará con un punto de avituallamiento en el PRAE (Parque Ambiental de la Junta de Castilla y León) para recargar energías. La marcha ofrecerá a los cientos de participantes un itinerario accesible y agradable por las calles de Valladolid donde caminar se convertirá en un gesto de solidaridad y apoyo.

"Nos sentimos muy satisfechos de ver cómo la Marcha Solidaria se va consolidando cada año y se ha convertido en una fecha marcada en el calendario para la ciudad de Valladolid, sumando cada vez más caminantes por una causa tan necesaria", ha afirmado la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

Las inscripciones para participar en esta marcha solidaria darán comienzo el día 3 de octubre, tendrán un precio simbólico de 5 euros y se podrán realizar tanto en la recepción de Vallsur (de 11.30 a 20.30 horas) como en la sede de la Asociación Camino (Calle Lucayas s/n).

"Esta marcha solidaria nace con el objetivo de mostrar nuestro apoyo y solidaridad a aquellas personas de todas las edades que han sufrido Daño Cerebral Adquirido, sus familiares y cuidadores. El DCA puede ser causado por diferentes razones, como ictus, traumatismos, tumores, infecciones o anoxia, entre otros, y con esta iniciativa queremos seguir ofreciéndoles un apoyo integral, programas de rehabilitación, formación e integración social a las personas afectadas", ha explicado la presidenta de la Asociación Camino, Josefina Pablo Plaza.

La recaudación se destinará íntegramente a reforzar y ampliar los servicios que ofrece la Asociación Camino, como apoyo psicológico, información y orientación, fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional, entre otros, para seguir mejorando la calidad de vida de las personas que han sufrido Daño Cerebral Adquirido y a sus familias.