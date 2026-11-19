VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha aprobado la concesión directa de una subvención de 100.000 euros a la Asociación para la Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino de Castilla y León (Ovigen).

La partida se destina a financiar los gastos de funcionamiento y las actuaciones desarrolladas por el Centro de Selección y Mejora Genética de Ovino y Caprino de Castilla y León realizadas durante el año 2025.

Esta ayuda permitirá mantener la actividad del centro y prestar apoyo a todas las asociaciones de selección de ganado ovino y caprino que han solicitado la colaboración de Ovigen para el desarrollo de sus programas de mejora genética.

La ejecución de estos programas en las diferentes razas ovinas y caprinas presentes en Castilla y León, así como la difusión de los avances productivos obtenidos, constituyen actuaciones de interés público orientadas a favorecer el progreso genético de ambas especies.

Su desarrollo contribuye a mejorar las producciones ganaderas, incrementar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones y elevar la calidad de los productos obtenidos. Asimismo, estas actuaciones repercuten en la seguridad alimentaria, al favorecer la trazabilidad de las producciones agrarias y ganaderas.

La subvención de 100.000 euros permitirá cubrir los gastos realizados por el centro durante 2025, principalmente destinada al mantenimiento y alimentación de los animales alojados en el centro, los costes de personal, la adquisición de material fungible y de laboratorio necesario para su actividad.