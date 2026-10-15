Concedidos 275.000 euros para la herramienta informática de preinscripción universitaria del curso 2026-2027

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión directa de una subvención de 275.000 euros a la Universidad de Salamanca para financiar los gastos derivados del mantenimiento de la herramienta informática de gestión de la preinscripción universitaria durante el curso académico 2026-2027.

La herramienta informática permite gestionar el procedimiento de preinscripción en las universidades públicas de la Comunidad, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Coordinadora del Distrito Único de Castilla y León.

Estos criterios regulan los plazos de preinscripción, la publicación de los listados de admitidos, la formalización de las matrículas en las universidades públicas y las solicitudes de permanencia en las listas de espera para el curso 2026-2027.

La Universidad de Salamanca tiene atribuida la gestión de la preinscripción universitaria en Castilla y León, por lo que la subvención se concede directamente a esta institución para financiar los gastos asociados al mantenimiento de la aplicación informática durante el citado curso académico.