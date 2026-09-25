Concentración el 4 de octubre en Valladolid para defender que "la violencia doméstica no es violencia de género"

Convocatoria de concentración de la Coordinadora de Mujeres en Valladolid. - COORDINADORA DE MUJERES DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha convocado para el próximo 4 de octubre en la Plaza Mayor una concentración para reivindicar, tras la polémica por la modificación del protocolo de acceso a vivienda pública de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), que "violencia doméstica no es violencia de género".

Tal y como ha señalado la Coordinadora en su perfil de la red social 'X', ya apuntaron que se movilizarían de nuevo para movilizarse "por los derechos de las mujeres" y así lo harán el domingo 4 de octubre, a las 12.00 horas en la Plaza Mayor.

"Violencia doméstica no es violencia de género. Valladolid no puede ser un laboratorio de involución", han recalcado.

La protesta deriva de las denuncia que plantearon los grupos de la oposición municipal y las organizaciones feministas a finales de agosto tras conocerse que en la última modificación del protocolo de acceso a la vivienda pública de VIVA se había sustituido el término 'violencia de género' por 'violencia doméstica'.

"Una palabra puede cambiarlo todo. Nombrar es reconocer, reconocer es proteger", señalan en la convocatoria.