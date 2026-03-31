Conciliamos Semana Santa suma 29 centros más, hasta los 141, y llega a cerca de 4.000 menores en CyL

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa Conciliamos suma esta Semana Santa 29 centros más, hasta un total de 141, con respecto al pasado año, y se de servicio a cerca de 3.701 menores, 389 más con una "apuesta especial" por llevar la iniciativa al mundo rural.

Estos datos los ha ofrecido la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la visita a uno de los colegios en el que se desarrolla Conciliamos, el CEIP Joaquín Díaz en la localidad vallisoletana de La Cistérniga, y donde ha estado acompañada por el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, entre otras personalidades.

Blanco ha subrayado que Conciliamos es uno de los "programas estrella" de la Consejería que se ha ido ampliando y mejorando "año a año". "Son casi cuatro millones y medio lo que se destinan ya a lo largo del año al programa Conciliamos. El año pasado, en todos los periodos vacacionales en los que se puso el programa en marcha, fueron casi 25.500 menores los que participaron", ha argumentado.

La vicepresidenta ha enfatizado que se trata de una herramienta para "ayudar" a las familias en épocas como esta "que son más complicadas para conciliar". "En el caso del Conciliamos Semana Santa, se han incrementado el número de centros con respecto al a pasado periodo. Son 141 centros, 29 más que el año pasado. Y 3.700 menores los que participan, 389 más que el mismo periodo del año 2025", ha puntualizado.

En este contexto, ha destacado la "apuesta" del Gobierno autonómico por llevar el programa al mundo rural. Como ejemplo ha citado Valladolid, con 26 de los 32 centros ubicados en la provincia. "Con ocho alumnos en zonas rurales se pone en marcha este servicio", ha abundado para señalar que los precios llevan "13 años congelados" para "facilitar a las familias la conciliación y avanzar en la corresponsabilidad".

Como novedad, ha recordado la consejera, el programa se extenderá también este año a los primeros días de septiembre, recogiendo así las "demandas de las familias". "El programa se extendió desde julio hasta agosto, hace ya 3-4 años, y nos reclamaban si esos primeros días de septiembre, hasta que empieza el curso, se podía extender también. Seguimos escuchando a las familias", ha insistido.

Conciliamos tiene un grado de satisfacción del 95 por ciento, ha ahondado Isabel Blanco, para recordar, por último, que este programa se "complementa" con otros como el Bono Concilia o el Bono Infantil, pendiente de subsanar "8.000 solicitudes" y que se resolverán en las "próximas semanas".

Por su parte, Conrado Íscar ha evidenciado que este programa es un "ejemplo" de por qué Castilla y León es un "referente en servicios sociales, educación y sanidad". "La prestación de servicios es determinante para que los municipios sigan creciendo y ayude a facilitar el asentamiento de la población", ha argumentado.

CIFRAS

El programa 'Conciliamos', es una iniciativa de la Junta para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años -o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales- puedan conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos. De este modo, durante las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales.

Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos, detalla la Junta a través de un comunicado.

La Consejería cerró 2025 con 25.451 participantes en todas las ediciones, 3.224 niños más que en 2024, es decir, un 15 por ciento más. De ellos, el 49,5 por ciento participantes son del medio rural. En esta edición de Semana Santa, participan un total de 3.701 menores, según los datos que se disponen hasta la fecha, frente a los 3.312 de la edición del año pasado, es decir, 389 más. También ha crecido el número de centros, 141 frente a los 122 de la Semana Santa de 2025.

El programa 'Conciliamos' lleva desde 2013 con los precios congelados. Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta: es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de violencia de género o tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia o se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal. Mientras, aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, mientras que el precio será de seis euros si superan ese umbral.

Para que esta iniciativa pueda desarrollarse, es necesaria la concurrencia de un número mínimo de niños en función de la población del municipio: en las localidades de menos de 3.000 habitantes, se precisa de un mínimo de cinco participantes, mientras que, en las comprendidas entre 3.000 y 20.000, son ocho. Para los municipios más grandes, una quincena. Es decir, la condición es que se inscriba al menos ese número de menores, pues ya no hay requisito de número de habitantes. Además, en aquellos núcleos de población de más de 20.000 habitantes, hay posibilidad de servicio de comedor.

Por otra parte, y en aras de fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los niños castellanos y leoneses, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsó la variante inclusiva del programa: 'Conciliamos incluye', que echó a andar en 2021 y está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que acudan a centros de alta complejidad socioeducativa incluidos en el 'Programa 2030' -impulsado por la Junta para mejorar, precisamente, la situación social y educativa de estos entornos-. También se desarrolla en periodos vacacionales, con la salvedad de que estos niños pueden asistir, aunque sus padres no presenten necesidades específicas de conciliación.

No obstante, cuando se perciba que estos menores precisen de un mayor apoyo para lograr mantenerlos dentro de un ambiente socioeducativo adecuado, podrán asistir a esta variante de 'Conciliamos', en aras de favorecer una mayor y mejor integración social. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con las entidades del Tercer Sector, por ser más conocedoras de estas realidades al trabajar a pie de calle, detalla la Junta.