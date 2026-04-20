Concluye sin acuerdo la negociación del convenio en Renault por la subida salarial y los sindicatos amenazan con huelgas

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mesa de negociación celebrada este lunes, 20 de abril, entre la Dirección de Renault y los sindicatos ha concluido sin acuerdo para el convenio colectivo debido a las discrepancias en aspectos como la subida salarial, en unas propuestas de la empresa que los trabajadores consideran "insuficientes" y ante lo que avisan de "movilizaciones" y "huelgas".

En cuanto a salarios, la Dirección de Renault ha propuesto una subida para 2026 del IPC más el 1 por ciento y una paga no consolidable de 400 euros; para 2027, el IPC más una paga no consolidable de 200 euros, y para 2028 el IPC, mientras que en el ámbito de empleo ha ofrecido crear 100 contratos indefinidos y en cuanto a bolsa de horas y flexibilidad ha planteado reducir a 18 los sábados por bolsa de trabajo, según han detallado los sindicatos presentes en la negociación, que ha comenzado a las 10.30 y ha concluido pasadas las 19.00 horas.

UGT ha trasladado a la empresa la "imposibilidad" de avanzar en la negociación ante unas propuestas "insuficientes" y por las que achaca a la entidad "falta de sensibilidad" por "no reconocer todos los esfuerzos de los trabajadores españoles, tal y como ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

Este reconocimiento se debe ver reflejado en un aumento de salario, ha reclamado este sindicato, que aboga por un incremento salarial por encima del IPC, cláusula de revisión al alza, una paga de beneficios para los años de vigencia del convenio o mayor subida de los pluses con horas extras incluidas.

Asimismo, UGT considera necesario un "esfuerzo" de la empresa por el "rejuvenecimiento de la plantilla", un ámbito en el que ve "totalmente insuficiente" la propuesta de 100 contratos indefinidos, a la vez que ha tildado de "escasa" la oferta de reducción de sábados de trabajo por bolsa.

"Si la dirección de la empresa no recapacita en estos días, habrá movilizaciones y huelgas dentro de los centros de trabajo", ha agregado el sindicato, en un llamamiento a "todos los trabajadores ante la falta de sensibilidad" de Renault en estos aspectos, y a la espera de la próxima reunión fijada para el 7 de mayo.

Por su parte, CCOO ha tachado la oferta de la empresa de "inaceptable" y "totalmente inasumible", a la vez que ha alertado de que esta "rompe la paz social" por la "falta de empatía". "Su última oferta en materia salarial, su desprecio al esfuerzo diario y su forma de gestionar a base de presión, han llevado la situación a un punto de bloqueo del que va a ser complicado salir", ha manifestado el sindicato en un comunicado.

En este sentido, ha incidido en que la oferta salarial "debe mejorar", pues la realizada este lunes "es un trampantojo donde la promesa de una subida salarial insuficiente puede convertirse en una bajada de sueldo encubierta si no se cumplen los objetivos de la prima de resultados y la nueva prima de Contribución Colectiva".

Además, para CCOO "reducir el número máximo de convocatorias de trabajo por bolsa de 20 a 18 es un síntoma claro de que no han entendido lo que demandan sus trabajadores".

Ante estos planteamiento y otras cuestiones abordadas, el sindicato ha afirmado que han activado las "medidas de presión", por lo que pedido a la "totalidad de la plantilla que demuestre a la empresa la unidad de los trabajadores" con "cero horas extraordinarias o de formación", "cero colaboraciones" y la "realización del trabajo estrictamente ajustado al puesto, tiempo y funciones".

"NO HABRÁ CONVENIO Y HABRÁ CONFLICTO"

"La Dirección debe tener claro el mensaje: si esta es su última oferta no habrá convenio y habrá conflicto", ha sentenciado CCOO, para apelar a la plantilla a "defender su dignidad".

En la misma línea, el Sindicato de Cuadros y Profesionales ha calificado la negociación de "fracaso absoluto", pues "si bien existen ligeros acercamientos en temas menores", la empresa "sigue esquivando el núcleo de las demandas" de los trabajadores.

En este sentido, este sindicato ha censurado que Renault haya trasladado que "no existe margen para seguir avanzando en la negociación" y, sobre las propuestas, ha criticado, entre otros, la "mera burla" de la oferta de subida salarial -- en la que reclaman que "nadie puede quedar por debajo del IPC-- o la cifra "muy alejada de lo mínimamente aceptable" en la limitación a 18 sábados trabajados como máximo.

El Sindicato de Cuadros y Profesionales ha aseverado que por su parte "no habrá acuerco mientras no se aborde con seriedad una actualización salarial justa para toda la plantilla y un modelo de flexibilidad que permita una verdadera conciliación de la vida personal y laboral".

Igualmente, CGT considera la paga de 200 euros no consolidable una "bochornosa oferta", lo que considera un "insulto a toda la plantilla y un intento de reírse de ella", motivo por el que las "negociaciones se han dado por rotas" y ha instado a la Dirección de Renault a que "reflexione" y presente una "propuesta acorde a los esfuerzos realizados" por los trabajadores durante los últimos años.

CGT, que también ha lamentado la "nula concesión de cualquier tipo de mejora sobre el grupo técnico", ha pedido la "no colaboración" de la plantilla con la empresa hasta la llegada de "un convenio digno".