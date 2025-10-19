Concluye el episodio de contaminación por intrusión de masa de aire africano en Valladolid

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este domingo de que se da por concluida la situación preventiva 1 por un episodio de contaminación de partículas en suspensión por intrusión de masa de aire africano.

La conclusión del episodio se ha determinado debido a que los valores de partículas (PM10) descendieron a lo largo del sábado, solo superándose el valor de 40 microgramos por metro cúbico en una estación de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento (RCCAVA).

Este episodio se inició el pasado miércoles 15 de octubre. Las partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).